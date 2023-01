Microsoft trekt stekker uit virtuele wereld AltspaceVR

Microsoft geeft het op: we zijn nog niet klaar om met onze vrienden rond te hangen in virtuele realiteit, constateert het bedrijf. En dus verdwijnt AltspaceVR, één van de pioniers van het metaverse.

Op 10 maart houdt AltspaceVR op te bestaan. Dat zal wellicht geen aanleiding geven tot massale protestacties voor de deuren van moederbedrijf Microsoft, want veel gebruikers heeft AltspaceVR nooit gehad. Maar het is wel een teken aan de wand. AltspaceVR pionierde het sociale gebruik van virtuele realiteit. Al in 2015 kon je er, met een VR-bril op je neus, chatten met vrienden of onbekenden. Het was toen een buitenbeentje: de meeste VR-toepassingen waren toendertijd, en eigenlijk nu nog altijd, games.

Meta, het bedrijf dat vroeger Facebook heette, lanceerde in 2021 een heel gelijkaardige omgeving: Horizon Worlds. Begin 2022 meldde Meta dat die app 300.000 maandelijkse gebruikers had, sindsdien zijn geen cijfers meer gecommuniceerd. Maar een groot succes is ook dat zeker niet. In België is Horizon Worlds nog niet toegankelijk. Facebook veranderde in oktober 2021 zijn naam in Meta om duidelijk te maken dat het bedrijf alles wou inzetten op het metaverse, een toekomstige 3D-versie van het internet die je vooral via een VR- of AR-bril beleeft. Maar de scepsis over dat idee groeit.

In 2017 moest AltspaceVR ook al eens bijna de deuren sluiten. Maar Microsoft dook op als redder. De technologiereus was toen stevig aan het investeren in zijn augmented reality-bril, de Hololens en in ‘mixed reality’ VR-brillen. ‘Op korte termijn gaan we onze VR-inspanningen richten op ervaringen in een werkomgeving’, laat het bedrijf nu weten in een blogbericht. Deze aankondiging volgt enkele dagen na een ontslagronde bij Microsoft, waarbij zo’n 5% van het personeel moet opstappen.

Microsoft wil voortaan vooral inzetten op Mesh, zijn technologie voor zakelijke VR-toepassingen zoals vergaderen in virtuele realiteit.