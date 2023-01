Jambon bezoekt ziekenhuis in Oekraïne

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) biedt namens de Vlaamse regering twee miljoen extra steun aan Oekraïne, in de vorm van stroomgeneratoren.

Jambon bezocht samen met het Rode Kruis Vlaanderen vandaag een ziekenhuis en een watervoorzieningsmaatschappij in de Oekraïense stad Loetsk, twee van de vele instellingen die voor hun energievoorziening rekenen op generatoren die Vlaanderen hen schenkt. De beperkte Vlaamse delegatie vloog zondag naar Polen en vertrok van daaruit naar het Oekraïense Lviv, om deze ochtend vervolgens door te reizen naar Loetsk.

Op basis van de jongste cijfers van de Verenigde Naties zijn er op dit moment meer dan 17 miljoen Oekraïners die dringend humanitaire hulp nodig hebben. Zeker tijdens deze wintermaanden is de situatie zeer precair. Vooral de beschadigde energie-infrastructuur in het land zorgt voor een groot gebrek aan mobiele energiebronnen zoals generatoren. ‘Vlaanderen werd in het verleden meermaals geteisterd door oorlogsgeweld. In die donkere tijden waren er altijd mensen en volkeren die ons hielpen overleven. Binnen het kader van wat wij als Vlaanderen kunnen en mogen doen, kiezen we er resoluut voor om het Oekraïense volk te helpen’, zegt Jambon.

‘Winterization’

De eerste Vlaamse generator is intussen al operationeel, bij de watervoorzieningsmaatschappij Dubnivska in Loetsk, gelegen in het noordwesten van Oekraïne. Daar draagt het toestel met een vermogen van 200 kilowatt bij aan de cruciale energievoorziening voor de verwerking en verdeling van drinkbaar water. Daarnaast wordt er in dezelfde regio binnenkort ook een tweede generator geïnstalleerd: een toestel met een vermogen van 400 kilowatt in het Lutsk City Clinical Hospital.

Beide toestellen maken deel uit van een extra steunpakket van de Vlaamse regering. Het gaat om twee miljoen euro die Rode Kruis Vlaanderen inzet voor het zogeheten winterization programma van het Oekraïense Rode Kruis. Dat is een noodhulpplan waarmee de lokale bevolking tijdens de zware wintermaanden extra humanitaire ondersteuning krijgt om in hun basisnoden te voorzien.

‘We zetten de komende weken voornamelijk in op generatoren: in totaal zullen het er een zestigtal zijn, waarvan er intussen al zestien in Oekraïne zijn aangekomen’, zegt Philippe Vandekerckhove van Rode Kruis Vlaanderen. ‘Daarna zullen we voor het overgebleven bedrag ook nog kijken naar andere noodhulpgoederen. Denk bijvoorbeeld aan gasbranders, zaklampen of powerbanks. En verder blijven ook de andere humanitaire noden voor ‘non-food’-voorwerpen hoog, zoals hygiënische kits, dekens en zelfs ambulances. Die logistieke puzzel zijn we gaandeweg samen met het Oekraïense Rode Kruis aan het leggen.’