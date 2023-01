Stroomstoring zet heel Pakistan zonder elektriciteit

Een storing in het Pakistaanse elektriciteitsnet heeft het hele land maandagochtend in het donker gezet. Het zou twaalf uur duren voordat de energievoorziening overal hersteld is. Ondertussen zijn er problemen in veel ziekenhuizen, scholen en fabrieken.

Het probleem ontstond om 7.34 uur lokale tijd in de zuidelijke provincie Sidh, tussen de steden Jamshoro en Dadu. Aan Pakistaanse media legde minister van Energie Khurram Dastagir uit dat er een schommeling van de spanning op het netwerk was, waardoor de systemen één na één uitvielen. Volgens hem is er geen sprake van een groot probleem. In Pakistan wordt de stroomproductie tegenwoordig ’s nachts stilgelegd, omdat er in de winter minder vraag is.

De elektriciteit valt in Pakistan wel vaker uit, maar deze storing is een van de ergste in jaren. Op sociale media houden sommigen de regering van premier Shehbaz Sharif verantwoordelijk voor de storing. De hashtag #poweroutage is er trending.

Op veel plaatsen zijn mensen erop voorzien dat de stroom regelmatig uitvalt. Zo zegt Mohammad Asim, woordvoerder van het grootste ziekenhuis in de omgeving van Peshawar dat er noodgeneratoren zijn ingezet. Die houden de spoedafdelingen, de intensieve zorgen en de labo’s momenteel overeind.

Pakistan zit in financieel slechte papieren, door snel slinkende reserves aan buitenlandse deviezen, de verwoestende overstromingen van vorig jaar en de wereldwijde economische vertraging.