Bennett wint openingsetappe in San Juan, Evenepoel blijft in slot gespaard van valpartij

De Ier Sam Bennett heeft de eerste etappe van de Ronde van San Juan op zijn naam geschreven. Remco Evenepoel hoopte ploeggenoot Fabio Jakobsen aan de zege te helpen, maar een vluchtheuvel dicht bij de streep gooide roet in het eten voor de mannen van Soudal-Quick Step.

De openingsrit in het Argentijnse San Juan was een aangekondigde sprintersetappe. Wereldkampioen Remco Evenepoel wou er ploegmakker Fabio Jakobsen onmiddellijk aan de zege helpen.

Daarvoor moesten de renners wel de strakke wind doorstaan. Zes Zuid-Amerikanen, geen al te grote namen, wilden die zo snel mogelijk overwinnen en reden het peloton op meer dan een minuut. De sprintersploegen hielden hen wel nadrukkelijk in de gaten, want een etappe over 143 kilometer is niet al té lang.

De kopgroep werd nog verder aangedikt tot elf moedigen. Hun voorsprong, met nog een kleine 100 kilometer voor de boeg, bedroeg net iets meer dan twee minuten. Het klimwerk moest dan nog wel komen. Op de Cuesta de las Vacas toonde de Panamees Christofer Jurado zich de beste klimgeit. Hij wordt zo de eerste bergkoning in deze ronde.

Met nog 30 km te rijden bleven nog maar twee vluchters over, als vogels voor de kat. Remco Evenepoel kende tot dusver een makkelijke etappe. Zijn team sloeg de handen in elkaar met Bora-Hansgrohe, Movistar en TotalEnergies.

Valpartij en vluchtheuvel

De aanloop naar de voorspelde sprint verliep uiteindelijk niet zonder slag of stoot, want met nog acht resterende kilometer te gaan, voltrok zich een zware valpartij. Remco Evenepoel bleef gelukkig gespaard van grotere ellende.

Ook Fabio Jakobsen was nog aan boord voorin. De huidige Europese kampioen leek over de beste papieren te beschikken, maar een erg lange vluchtheuvel deed de sprint in twee vallen. Jakobsen zag daardoor Sam Bennett naar de winst vliegen. De Ier van Bora-Hansgrohe schrijft zo de eerste rit in de Argentijnse ronde op zijn naam. Schrale troost voor Evenepoel en co: Michael Morkov wist zich te verzekeren van de tweede plek. Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) legde beslag op de laatste podiumplek.