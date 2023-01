Week begint grijs en mistig

De nieuwe werkweek begint met veel lage bewolking en kans op aanvriezende mist. In Hoog-België kan er ook nog wat lichte sneeuw vallen.

De maxima schommelen rond het vriespunt in de Ardennen, rond 2 graden in het centrum en 4 graden in het westen. Dat meldt het KMI.

Door de kans op lichte sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten geeft KMI in de voormiddag nog code geel voor de provincies Luik, Namen en Luxemburg.

Ook maandagavond en -nacht wordt voornamelijk grijs, met opnieuw kans op aanvriezende mist. Het kwik daalt richting het vriespunt in Laag- en Midden-België en in de Ardennen tot -6 graden.

Dinsdag blijft het droog, maar meestal zwaarbewolkt. Er is andermaal kans op aanvriezende mist. Het kwik schommelt tussen -1 graad in de Hoge Venen en 4 graden in Vlaanderen.

Woensdag grotendeels hetzelfde weerbeeld, met kans op aanvriezende mist. Maxima dan tussen 0 en 3 graden.