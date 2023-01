Het verhaal van Vlaanderen volgens Reynebeau: ‘Goede tv, maar historisch een draak’

Nog voor er één aflevering was uitgezonden, kreeg Het verhaal van Vlaanderen al kritiek omdat het heel wat Vlaamse subsidies kreeg en politieke propaganda zou zijn voor de Vlaamse zaak. Is het programma echt de regeringsversie van de geschiedenis geworden? Of hebben de makers een programma afgeleverd dat gewoon goed is en niet zou misstaan in de lessen geschiedenis? Nu ook de aflevering over de omstreden Guldensporenslag is uitgezonden, praten we erover met historicus Marc Reynebeau.