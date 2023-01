AA Gent dankzij zegen tegen tienkoppig Sint-Truiden naar vierde plaats

AA Gent heeft zich zijn trip naar Sint-Truiden niet beklaagd: het trok met 0-3 aan het langste eind na twee doelpunten van Hugo Cuypers en eentje van Ibrahim Salah. STVV viel al snel met tien na rood voor Koita. In het klassement springen de Gentenaars over Club naar de vierde positie.

Op zijn persbabbel had Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck zijn topscorer Hugo Cuypers niet gespaard. Dat hij te weinig als zichzelf speelde en de raad van zijn trainers in de wind sloeg. Iets dat bijvoorbeeld Castro-Montes ook al moest ondergaan: als de Gentse coach merkt dat zijn woorden intern geen gehoor vinden bij een speler, dan haalt hij eens uit in de media. Moeten ze maar tegen kunnen. Of het enig effect had, valt niet te meten maar twee dagen later deed Cuypers wel waarvoor hij betaald wordt: zichzelf zijn en scoren. AA Gent zit voorlopig in de Champions’ play-offs.

Het moet gezegd, de impact van de videoref op de score bleek groot. Over de VAR kan AA Gent de laatste week niet klagen. Tegen Kortrijk werd een goal ten onrechte afgekeurd. Nu was het aan Wim Smet om scheidsrechter Nathan Verboomen naar het scherm te roepen toen Koita in zijn dribbel op de enkel van Hong landde. Geel volgens Verboomen, rood na het bekijken van de herhaling. Bizar en te streng, maar STVV, dat enkele dagen eerder tegen Club Brugge ook al een strafschop niet gefloten zag, moest nog 75 minuten met tien verder.

Het bleek te veel om te dragen voor de Kanaries, die het ook al zonder topschutter Bruno (niet speelgerechtigd tegen moederclub AA Gent) en aanvoerder Leistner (geblesseerd) moesten rooien. En die deze transferperiode ook al Brüls en Al-Dhakil verloren. STVV stond aan de rust al 0-2 achter. Het had nochtans eerst kunnen scoren, na die rode kaart, toen Hayashi doorstoomde en Okazaki vond. Die schoot niet snel genoeg en zag zijn poging uiteindelijk door Piatkowski voor de lijn gered.

Efficiënt Gent

Dan toonden de Buffalo’s zich wél efficiënt. In een andere veldbezetting: met een viermansdefensie, met Piatkowski op rechts en Torunarigha op links. Met ook Hjulsager én Salah op de zijkanten koos Vanhaezebrouck zelfs voor dubbele flankbezetting. AA Gent toonde agressie, dash, meer energie dan de voorbije weken. Tot heel grote kansen leidde dat niet. Hong in het zijnet, een schot van Salah over, een voorzet van Hjulsager die opgeruimd werd, doelman Schmidt kreeg het eerste halfuur geen werk. Toen de Japanner wél moest ingrijpen, gaf hij niet thuis. Op een schot van Salah van buiten de zestien reageerde hij niet: 0-1, na een dik halfuur, met zijn derde van het seizoen. Gent zat op rozen en helemaal toen Cuypers een voorzet van Hong via de lat knap binnenkopte: 0-2, nog voor de rust. De enige valse noot bij de bekerhouder was Hjulsager, die geblesseerd naar de kant moest. Alsof clubarts Jens De Decker nog geen patiënten genoeg telt.

Nummer dertien voor Cuypers

Cuypers maakte na de rust ook nog zijn dertiende van het seizoen, toen de Truiense defensie de bal niet weg kreeg en hij verschroeiend uithaalde. Had ook zijn aandeel: Kamil Piatkowski die zich doorzette op rechts en nog maar eens een deftige voorzet afleverde. De Poolse huurling durft doorgaan en valt tot nu toe allesbehalve tegen. Integendeel, op rechts heeft Vanhaezebrouck een extra optie. Gent controleerde na de 0-3, het publiek had er maar een woord voor. ‘Amateur’ weerklonk door het halflege Stayen. En zie, zo staat AA Gent bij de eerste vier, pas voor de tweede keer in drie seizoenen. Een jaar geleden duurde het slechts een week, tot een onbemande camera op Cercle Brugge de VAR in de steek liet. En waar speelt Gent komende zondag? Juist, tegen Cercle.