Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Verrader

MR-Kamerlid Denis Ducarme breekt een ongeschreven wet in het zuiden van het land. Hij doet mee aan het spelprogramma De verraders op RTL-TVI. In Vlaanderen zou amper iemand daar nog van opkijken, Franstalige politici hebben de gewoonte om hun mediaoptredens te beperken tot informatieprogramma’s en debatten. ‘Ik heb getwijfeld, maar ben verleid’, zegt Ducarme. ‘De politiek moet zich niet opsluiten in haar hokje, maar eruit komen en deelnemen aan andere programma’s.’

Overigens, De verraders wordt aangekondigd als een psychologisch spel vol leugens, manipulatie en verraad. Op het einde wacht een hoge beloning in de vorm van 40 staven zilver of meer dan 25.000 euro. Zo gek is het niet om een politicus uit te nodigen.

Tattoos

België heeft een Senaatsvoorzitster met tattoos, dat kan niet elk land zeggen. Senaatsvoorzitster Stephanie D’Hose (Open VLD) haalde dit weekend de voorpagina van Het Laatste Nieuws met haar twee politieke tatoeages: ‘Promise’, een belofte om te breken met de oude politiek, en een plantje rond haar arm, om haar eraan te herinneren dat ze als vrouw en politica is gegroeid.

Eureka!

D’Hose getuigt in het interview ook over haar ervaringen als vrouw in de politiek. ‘Je pitcht een idee en tien minuten later vertelt een man juist hetzelfde maar met meer toeters en bellen. En dan klinkt: eureka! Kamervoorzitster Eliane Tillieux en ik onderzochten dat in de Kamer: mannen spreken drie keer zo lang als vrouwen en drie keer meer. Als vrouw word je daar echt opstandig van.’

Dronken?

Was Ben Weyts nu dronken of niet? We weten het nog altijd niet zeker, ook niet na het interview met minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) in De Zondag. Diependaele zat nochtans vlakbij Weyts in het Vlaams Parlement op het moment van de feiten, maar dat geeft geen uitsluitsel. ‘Ben heeft gezegd dat hij niet dronken was en ik heb geen reden om te twijfelen aan zijn woorden’, zegt Diependaele. ‘Ik heb ook ergens gelezen dat ik gesommeerd zou zijn om terug te keren naar het debat. Dat klopt niet’, zegt hij. ‘Ik zou sowieso teruggekeerd zijn. Dat had niets met Ben te maken.’