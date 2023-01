Brusselse PS geeft groene coalitiepartner flinke bolwassing

‘Aan de groenen zeg ik opnieuw: hun milieupolitiek mag nóóit de sociale ongelijkheid vergroten. Dat zullen we niet toelaten.’ De Brusselse PS-voorzitter Ahmed Laaouej gaf zondag de groenen openlijk een veeg uit de pan. Hij steekt niet weg dat de relaties verzuren.

De PS en de groenen hebben het moeilijk om in Brussel een politiek te voeren die ecologische en sociale doelstellingen verzoent. Dat zorgt voor wrijving, gaf Brussels PS-voorzitter Ahmed Laaouej zondag aan op de Nieuwjaarsreceptie van de afdeling.

‘Een ecologische politiek mag zich niet vertalen in sociale afbraak’, zei Laaouej. ‘Een ecologische politiek mag niet leiden tot sociale ongelijkheid. De Brusselse socialisten zullen blijven strijden voor sociale rechtvaardigheid en meer respect voor de omgeving. Het is niet het één of het ander, het is beide.’ PS verwijt Ecolo vooral dat de partij het milieu laat primeren op het recht op wonen.

‘Diepe afkeer van rechts discours’

Daarnaast viel Laaouej ook de rechtse partijen aan, nu er opnieuw wordt gesproken over een beperking van de werkloosheid in de tijd. ‘Ik zal altijd een diepe afkeer blijven voelen van een discours dat mensen tegen elkaar opzet, werkenden tegen werklozen, mensen in goede gezondheid tegen zieken. Van een discours dat buitenlanders, mensen zonder papieren of daklozen met de vinger wijst’, zei hij.

De Brusselse PS blijft zich tot slot verzetten tegen stemmen die vinden dat Brussel geen volwaardig gewest kan blijven. ‘U zult ons altijd op uw weg vinden, elke keer u de institutionele integriteit van Brussel in vraag stelt. Brussel moet een volwaardig gewest zijn, baas over zijn eigen bevoegdheden, net als de andere gewesten.’