Bekende gezichten op begrafenis Lisa Marie Presley in Graceland

Zanger Axl Rose, Sarah ‘Fergie’ Ferguson en zangeres Alanis Morissette waren er zondag bij in Graceland om Lisa Marie Presley te herdenken. De 54-jarige dochter van Elvis en Priscilla Presley overleed een week geleden.

Familieleden en celebrities, zoals zanger Axl Rose, Sarah ‘Fergie’ Ferguson en zangeres Alanis Morissette hebben zondag wijlen Elvis’ dochter Lisa Marie Presley herdacht tijdens een openbare begrafenisdienst op Graceland. De zanger van Guns ‘n Roses zong het nummer ‘November Rain’, Alanis Morissette haar nummer ‘Rest’. Muzikant Billy Corgan speelde een lied, Jerry Schilling - vriend en manager van vader Elvis - hield een toespraak. Ook Austin Butler, de 31-jarige acteur die Elvis speelt in de gelijknamige film van vorig jaar, was van de partij met zijn vriendin Kaia Gerber.

Bedevaartsoord

De herdenkingsdienst op het landgoed van Elvis in Memphis, in de Amerikaanse staat Tennessee, werd ook bijgewoond door vele vrienden en fans. Een lange rij wachtenden schoven aan voor de poorten van het domein, om een laatste eer te betuigen aan de zangeres.

Large crowds of well-wishers have gathered in Memphis, Tennessee, to honor Lisa Marie Presley, the only daughter of Elvis Presley. @NadiaNewsNow is at the Graceland mansion with more. https://t.co/QgJ5ZzfNGL pic.twitter.com/sVH9bjbL19 — CNN (@CNN) January 22, 2023

‘Dank u allen voor uw aanwezigheid’, zei Lisa Marie Presley’s moeder Priscilla Presley. ‘Onze harten zijn gebroken, Lisa, en we houden allemaal van je.’ Ze las een aangrijpend gedicht voor voor haar enige dochter.

Het graf van Lisa Marie Presley bevindt zich op het terrein van Graceland bij het graf van haar vader, muzieklegende Elvis Presley. Ook haar zoon Benjamin, die twee jaar geleden uit het leven stapte, ligt er begraven.

Het landgoed Graceland is nu een museum en bedevaartsoord voor fans. In plaats van bloemen wenst de familie Presley dat donaties worden gedaan aan de Presley Foundation ter ondersteuning van geselecteerde goede doelen.

Lisa Marie Presley, het enige kind van Elvis Presley, overleed op 12 januari op 54-jarige leeftijd na een medisch noodgeval. Een hartstilstand is haar fataal geworden.

Jackson en Cage

Lisa Marie Presley groeide op in de schijnwerpers. Elvis en Priscilla Presley gingen uit elkaar in 1972 toen hun dochter 4 jaar oud was, en zij was pas 9 toen haar vader stierf in 1977. Hij was 42.

Zelf had ze enkele bekende exen. Ze trouwde in 1988 met muzikant Danny Keough, met wie ze een dochter kreeg, Riley Keough, en zoon Benjamin Storm Keough.

Het paar scheidde in mei 1994 en ongeveer drie weken later trouwde Lisa Marie met superster Michael Jackson tijdens een ceremonie die wereldwijd de krantenkoppen haalde. Dat huwelijk duurde twee jaar.

In 1998 trouwde ze met acteur Nicolas Cage nadat ze hem op een feest had ontmoet, maar ze bleef slechts drie maanden met hem getrouwd, van augustus tot november 2002. De scheiding werd in 2004 afgerond.

Haar laatste huwelijk met muzikant Michael Lockwood bleef 15 jaar overeind. Na de geboorte van een tweeling raakte ze verslaafd aan pijnstillers, waar ze met veel moeite van afkickte. Twee jaar geleden liep ook dat huwelijk op de klippen.