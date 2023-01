Anderlecht tankt moed in degradatiestrijd dankzij zuinige zege bij Seraing

Anderlecht staat weer dichter bij de top-acht dan de degradatiestreep na een uiterst zuinige zege op Seraing. Mario Stroeykens scoorde een kwartier voor tijd 0-1 en laat zijn team minstens een week opnieuw iets vrijer ademen. Toch is de komst van een spits noodzakelijk om opnieuw naar boven te kunnen kijken.

Vooraf werd voor onlusten gevreesd, maar de supporters van Anderlecht liete zich zondag in het sneeuwlandschap van Seraing van hun meest positieve zijde zien. Het voetbal van hun ploeg daarentegen deed opnieuw pijn aan de ogen, maar tot diep in de tweede helft bleven de bezoekende fans hun ploeg aanmoedigen. Jazeker, ze staken een paar keer ook (verboden) vuurpijlen aan, maar deze keer belandden ze niet op het veld.

De fans leken hun team een hart onder de riem te steken in wat zowat de grootste crisis van paars-wit is sinds de Tweede Wereldoorlog. Na de thuisnederlaag achter gesloten deuren tegen Zulte Waregem hadden de onheilstijdingen zich in sneltempo opgevolgd. Bovenop de vrije val in het klassement zag Anderlecht zijn huurling Fabio Silva zijn hart aan een nieuwe vlam verpanden. De Portugese spits dook dit weekend op bij PSV Eindhoven en speelt de volgende maanden om de titel in de Eredivisie. Op zoek naar een doelpuntenmaker had paars-wit daarop zijn oog laten vallen op Thomas Henry, de Franse ex-prijsschutter van OHL. Maar tijdens een invalbeurt van acht minuten bij zijn Italiaanse ploeg Hellas Verona sloeg het noodlot toe. Henry liep in de toegevoegde tijd een blessure op en moest met een draagberrie van het veld worden gedragen. Zijn gezicht had hij in zijn handen begraven. De Fransman, die in Italië niet aan spelen toekomt, beseft dat hij een transfer naar een Europees spelende ploeg had mislopen.

Zonder Silva en zonder nieuwe spits kwam het opnieuw Benito Raman toe de aanval tegen rode lantaarn Seraing te dragen. De Gentenaar straalde net als tegen Zulte Waregem veel gedrevenheid en goesting uit, maar werd opnieuw voortijdig naar de kant gehaald door coach Brian Riemer. Het is bekend dat de Deen rekening houdt met fysieke data en zijn spelers niet wil verbranden zo lang ze hun conditionele basis niet vergroot hebben.

Het gevolg was dat Anderlecht het slotkwartier moest volmaken met Mario Stroeykens in de spits. De 20-jarige aanvallende middenvelder had maar in één andere competitiewedstrijd raak getroffen voor paars-wit: twee goals in de 1-3-zege op KV Mechelen. Maar bij een zeldzame kans van Anderlecht in de tweede helft stond hij dan toch plots op de goeie plaats. Amir Murillo had de Deense aanwinst Anders Dreyer in het straatje gestuurd, diens voorzet bereikte Stroeykens tussen drie Luikse verdedigers. Seraing had onder leiding van zijn aanvoerder Christophe Lepoint driekwart wedstrijd weinig moeite gehad met Anderlecht, maar in de slotfase plooide het nummer laatst van de Jupiler Pro League dan terug.

De zege brengt Anderlecht tot vier punten van Westerlo en STVV die op de zevende en achtste plaats van het klassement staan. In principe kan paars-wit daardoor weer naar boven kijken en naar deelname aan Play-off 2 die uitzicht geeft op een Europees ticket. Maar in realiteit bleek Anderlecht ook op bezoek bij de laatste in de stand uiterst kwetsbaar. Jan Vertonghen en Zeno Debast lieten zich een paar keer ringeloren door Antoine Bernier en Sambou Sissoko, Bart Verbruggen moest zijn team met een redding met de voet rechthouden in de eerste helft.

In de tweede helft kreunde Anderlecht, maar de invalbeurt van Adrien Trebel deed paars-wit opnieuw kleur krijgen op het middenveld. Om opnieuw naar boven te kijken heeft Anderlecht ook de ‘outcasts’ nodig. En moet er zo snel mogelijk minstens één scorende spits bijkomen.