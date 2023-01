Van der Poel troeft Van Aert af in Benidorm

Mathieu van der Poel heeft de wereldbekermanche van Benidorm op zijn naam geschreven. Laurens Sweeck werd vierde, maar is eindwinnaar van de Wereldbeker. Bij de vrouwen toonde de Nederlandse Fem van Empel zich de snelste. Thibau Nys won dan weer bij de beloften.

Laurens Sweeck moest minstens negende worden om de Wereldbeker binnen te halen. Dat omdat rechtstreekse concurrent Michael Vanthourenhout afwezig was. De nieuwe Belgische kampioen in het veld kreeg koorts zondagmorgen.

Mathieu van der Poel gaf vooraf aan nog altijd met twijfels te zitten over zijn rug, maar van twijfel was er in het begin weinig tot niets te merken. De Nederlander schoot het best uit de startblokken onder de Spaanse zon en ook de eerste zandstrook had hij op sneltempo achter de kiezen. Wout van Aert zat aanvankelijk wat opgesloten en moest rond plek tien proberen op te schuiven. Dat deed de Kempenaar vrij snel toen hij zag dat Pidcock de leiding van Van der Poel overnam. De Brit nam wat meters, Van der Poel moest samen met de Zwitser Kevin Kuhn achtervolgen.

De Nederlands-Zwitserse alliantie beet door en kwam nog voor de derde ronde weer in het wiel van Pidcock. Ook Van Aert, Iserbyt en Sweeck haakten hun wagonnetje daarbij aan. Met z’n zessen door het park van Benidorm. En tussen hen zou het ook gaan, want daarachter heerste de grote leegte.

Elitegroepje

Bij de vierde keer door het zand ging Van der Poel nog eens versnellen zoals hij dat in het begin deed. De man van Alpecin-Deceuninck leek vertrokken, maar Van Aert zag het gevaar onmiddellijk in en duwde eveneens door. Op de achtergrond wilden Iserbyt en Sweeck het nog niet opgeven, Pidcock paste op zijn beurt. Even nadien moest ook Sweeck hetzelfde doen. Iserbyt bleef als laatste zijn huid duur verkopen en kwam na een klein gaatje toch weer aansluiten.

Door de snelle omloop waren de verschillen in een mum van tijd weer weggewerkt, want tegen het einde van de zesde ronde doken Pidcock en Sweeck ook weer op. Een heus elitegroepje dat niet wilde onderdoen voor elkaar.

Een tot dusver erg kwieke Iserbyt nam nadien zowaar even de leiding, maar de West-Vlaming zag zijn koppositie al snel ten einde komen. Op een klimmetje nam Van Aert de bovenhand en dat zorgde voor paniek bij de rest. Alleen Van der Poel wist zijn wiel te volgen. Maar niet voor het eerst deze namiddag werden zij andermaal bijgebeend. Sweeck en erna ook Iserbyt zagen hun kans op een (verrassende) overwinning nog niet over. Al hadden Van Aert en Van der Poel wel het voordeel. De twee reden in de laatste ronde ook weg. Uiteindelijk klopte Mathieu van der Poel zijn eeuwige rivaal in een sprint.

Van Empel bij de vrouwen

Met wereldkampioene Marianne Vos, Shirin van Anrooij, Puck Pieterse, Fem van Empel, Lucinda Brand, Silvia Persico en Annemarie Worst daagden bij de vrouwen nagenoeg alle toppers op in Benidorm. Enkel Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema ontbraken, net zoals Sanne Cant die na het BK haar crossfiets opborg en zich wil voorbereiden op het seizoen op de weg.

In de tweede ronde versnelde Pieterse even om de grote kopgroep uit elkaar te rijden. Van Empel ging vlot mee, Van Anrooij ook, maar Brand schoof onderuit. Zij zou nadien geen rol van betekenis meer spelen voor de dagzege. Na de tweede ronde telden we vier leidsters en tot en met de voorlaatste ronde zou dat niet meer veranderen. Op dat moment versnelde Pieterse nog een paar keer, maar toch doken de vier samen de slotronde in. Persico moest als eerste lossen, Van Anrooij kreeg het vervolgens moeilijk op de lange klim na een versnelling van Van Empel. Enkel Pieterse kon het hoge tempo bergop volgen. Wat volgde was een gevecht op het scherpst van de snee. Uiteindelijk was het Van Empel die de overwinning pakte, voor Pieterse en Van Anrooij. Persico finishte als vierde. Van Empel is ook eindwinnares van de Wereldbeker.

Nys stelt eindzege Wereldbeker veilig

Bij de beloften was Thibau Nys aan het feest, ondanks een mindere start en twee valpartijen. Onze landgenoot versloeg de Nederlander Tibor del Grosso in de sprint. Emiel Verstrynge finishte op vijf seconden op een derde plaats. Voor Nys is het zijn vierde overwinning in de Wereldbeker na eerdere zeges in Tabor, Maasmechelen en Zonhoven.

Door deze zege in de voorlaatste manche, verzekert Nys zich ook van eindwinst in de Wereldbeker: met 160 punten kan hij niet meer bijgehaald worden door de tweede in de stand, Jente Michels, die 96 punten telt.