En toen stond Boris Johnson ineens in Kiev

‘Het Verenigd Koninkrijk moet Oekraïne steunen, zolang dat nodig is.’ Dat was de boodschap van de Britse ex-premier Boris Johnson tijdens een verrassingsbezoek aan het land. In Londen wordt ietwat vreemd opgekeken.

De Britse ex-premier Boris Johnson heeft een verrassingsbezoek gebracht aan Oekraïne. De voormalige premier, die in zijn thuisland geconfronteerd wordt met nieuwe vragen over zijn persoonlijke financiën, zei dat het een ‘voorrecht’ was om solidariteit te tonen met het door oorlog verscheurde Oekraïne.

Johnson werd gefotografeerd in de stad Borodianka, in de regio Kiev. Hij zei dat hij naar Oekraïne was gereisd op uitnodiging van president Volodimir Zelenski.

Quid Sunak?

Ondermijnt Johnson met zijn bezoek de autoriteit van premier Rishi Sunak? In Londen werd in elk geval een beetje vreemd opgekeken na de demarche van Johnson. Hij ligt er momenteel zwaar onder vuur wegens mogelijke financiële malversaties. Sommigen zien in zijn verrassingsbezoek dan ook een bliksemafleider, anderen menen te weten dat hij al aan zijn comeback werkt. Hij is ook bezig aan zijn memoires.

Sunak zelf staat achter het bezoek van zijn voorganger, zo liet Downing Street snel weten.

‘Het lijden van de bevolking van Oekraïne duurt al veel te lang’, aldus Johnson. ‘De enige manier om deze oorlog te beëindigen is dat Oekraïne wint - en wel zo snel mogelijk. Dit is het moment om door te gaan en de Oekraïners alle middelen te geven die ze nodig hebben om de klus te klaren. Hoe sneller Poetin faalt, hoe beter voor Oekraïne en voor de hele wereld.’

Borys Johnsoniuk

Volgens persbureau Reuters is Johnson een graag geziene gast in het Oost-Europese land. Naarmate zijn populariteit vorig jaar afnam in zijn thuisland, door de vele schandalen, werd hij alsmaar populairder in Oekraïne. Ze noemen hem er naar verluidt ‘Borys Johnsoniuk’. Cafés noemen cakes naar hem en er wordt street-art gecreëerd over hem. In Boetsja nam Johnson gewillig selfies met de inwoners en in Kiev werd hij persoonlijk welkom geheten door president Zelenski.

President Zelenskyy: "I welcome Boris Johnson, a true friend of Ukraine, to Kyiv. Boris thanks for your support!" Source: Official Zelenskyy pic.twitter.com/ViX8525ZHZ — Dénes Törteli ???????????? (@DenesTorteli) January 22, 2023

Een woordvoerder van Johnson benadrukte dat hij volledig achter het beleid van de Britse regering inzake Oekraïne staat, met inbegrip van het recente besluit om Challenger 2-tanks te sturen. Midden deze maand kondigde het VK aan tanks te zullen sturen, als eerste westerse land.