Conner Rousseau bedreigd tijdens nieuwjaarsreceptie Vooruit

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau krijgt politiebescherming na recente doodsbedreigingen aan zijn adres. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij zondag werd een persoon gevat die naar het podium stormde terwijl hij agressief taalgebruik hanteerde.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau krijgt sinds deze week politiebewaking sinds bij DPG Media een brief is toegekomen waarin hij wordt bedreigd. De bewaking betekent dat er in zijn buurt extra wordt gepatrouilleerd en dat er politie aanwezig is wanneer er een (verhoogd) risico op incidenten is.

‘Ik krijg vaak bedreigingen uit extreemrechtse hoek, elkaar doodwensen is blijkbaar het nieuwe normaal geworden’, reageerde hij in De zevende dag. ‘Maar we moeten wel ergens een grens trekken.’

Rousseau toonde zich niet echt onder de indruk. ‘Ik sta hier nog fris en gezond’, klonk het laconiek.

‘Zot!’

Ook bij de nieuwjaarsreceptie van de partij, zondag in ‘t Bau-Huis in Sint-Niklaas, was de politie van in het begin discreet aanwezig.

Rousseau getuigde in VTM Nieuws dat er iemand aanwezig was die ‘naar het podium stormde’ terwijl hij ‘agressief taalgebruik’ hanteerde. De man zou onder meer ‘zot’ geroepen hebben naar de Vooruit-kopman.

Agenten in burger konden ingrijpen en pakten de man op. Rousseau zelf merkte de heisa niet op, zegt hij achteraf.

Skiën met bewaking

De socialist is verre van de eerste politicus die bedreigingen ontvangt. Zo ging N-VA-voorzitter Bart De Wever ooit skiën met zijn familie en een paar ‘bodyguards’ van de politie, en werd justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) met zijn gezin naar een safehouse gebracht wegens een (verijdelde) ontvoeringspoging.