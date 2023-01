Luchthaven Luik lijdt onder sneeuwval, Oostkantons profiteren

Neige à Liège, dat betekent doorgaans twee dingen: sneeuwpret in de Hoge Venen, maar ook veel verkeersproblemen (en bijbehorende ongevallen). Vooral het luchtverkeer is ernstig verstoord. Rond de elf geopende wintersportcentra verloopt alles wel nog goed.

Het verkeer op de luchthaven van Luik is sinds zaterdag ernstig verstoord door de zware sneeuwval. Verschillende vliegtuigen moesten al omgeleid worden naar Zaventem of Oostende, meldt luchthavenwoordvoerder Christian Delcourt. Zaterdag was de luchthaven gesloten door de vele sneeuw en ijzel op de landingsbanen.

L’aéroport de Liège contraint de fermer et de dévier des avions à cause du verglas et de la neige: «Pas d’incident majeur mais les conditions sont catastrophiques» https://t.co/6zktMRWJcR pic.twitter.com/jHmqRDVzYg — Sudinfo LaMeuse (@LaMeuse_be) January 21, 2023

Verschillende vliegtuigen die waren geland, werden geblokkeerd door de ijzel op de taxibanen. Ondanks de inspanningen van de luchthavenmedewerkers raakten de banen snel weer beijzeld door de aanhoudende vriestemperaturen.

Vanaf zondagochtend konden er opnieuw vluchten vertrekken, maar landen blijft voorlopig nog maar heel gedeeltelijk mogelijk. ‘Er is nog een vliegtuig dat de toegang tot de taxibaan blokkeert’, zegt Delcourt. De luchthavenuitbater verwacht dat de complete hervatting van de activiteiten voor de komende uren zal zijn, afhankelijk van hoe het weer evolueert. Er werd extra personeel opgeroepen om de pistes ijsvrij te maken en de opgelopen vertraging bij het lossen van cargovliegtuigen in te halen.

Sneeuwpret

De wintersporters juichen wel. In de Oostkantons hebben zondag elf centra voor wintersport de deuren geopend. De sneeuw ligt er 15 tot op sommige plaatsen zelfs 25 cm dik, wat langlaufen en sleeën mogelijk maakt.

In Ovifat ligt 25 cm sneeuw en is de blauwe piste toegankelijk, de rode en groene zijn niet toegankelijk.

In het verkeersbulletin van het Toeristisch Agentschap Oost-België is te zien dat het druk is in de Hoge Venen en Ternell, maar dat wintersporters er nog altijd raken en kunnen parkeren.