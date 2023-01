Voor ruim 200 Antwerpse kinderen is er geen plaats op school

Terwijl het debat woedt over de kennis van het Nederlands van kindjes in de (kleuter)klas, wijst de Antwerpse schooldirecteur Karin Heremans erop dat honderden jonge nieuwkomers niet naar school gaan omdat er te weinig plaats is in de Okan-klassen. In Antwerpen alleen al staan 234 kinderen op de wachtlijst.

De resultaten van de jongste Vlaamse Taalscreening, of Koala-toets, die sinds vorig jaar jaarlijks wordt afgenomen bij kleuters van vijf jaar in de derde kleuterklas, baren zorgen. Uit de screening blijkt dat veertien procent van de kleuters behoefte heeft aan extra taalondersteuning, Vier procent heeft behoefte aan een intensieve begeleiding. Sindsdien woedt het debat over wat daaraan gedaan moet worden, met als grote twistappel een voorstel van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Hij oppert om een slechte taaltoets te koppelen aan verminderd kindergeld (een lager Groeipakket of een vermindering van andere premies), om zo de ouderlijke betrokkenheid te vergroten. Weyts stelt ook voor om ‘het ontlopen van ouderlijke verantwoordelijkheid’ te bestraffen.

Die voorstellen lokken veel kritiek uit, onder experts en zelfs ook bij de coalitiepartners in de Vlaamse regering. In De zevende dag wijst Karin Heremans erop dat voor meer dan 200 kinderen in Antwerpen het recht op onderwijs gewoonweg een dode letter blijft. ‘Hoe kun je dan Nederlands leren?’, vraagt de directeur van het GO!-atheneum in Antwerpen zich af.

Onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers

Het gaat om nieuwkomers die op de wachtlijst staan voor Okan-onderwijs. Het aantal mensen dat asiel aanvraagt in ons land breekt records. Met de Oekraïnecrisis is de nood aan Nederlandstalig onderwijs voor niet-Nederlandstaligen nog groter geworden, de structuren kunnen niet volgen. Sinds voorjaar 2022 kwamen er al honderden plaatsen bij, maar dan nog is het wachten. Vooral in de grote steden zijn er niet genoeg plaatsen. Gevolg: de kinderen gaan gewoonweg niet naar school.

‘Een schande’, reageert Heremans in een gesprek met De Standaard. ‘Het is echt niet oké hoe zowel de schepen van Onderwijs in Antwerpen als de minister de hete aardappel blijven doorschuiven. Het veld is wanhopig.’ Volgens haar verkeert het onderwijs al langer in crisis en is het aan de minister om een globaal plan voor te stellen. ‘Minister Weyts heeft al heel veel tijd gekregen, maar wij wachten nog altijd.’