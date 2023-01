Door de hevige regenval en overstromingen in verschillende Balkanlanden heeft zich de afgelopen dagen meer dan 10.000 kubieke meter afval opgestapeld in de Drina. De Bosnische rivier kampt al jaren met een afvalprobleem, tot grote woede van milieuactivist Dejan Furtula. ‘We zouden ons moeten schamen’, zegt hij. ‘Dit veroorzaakt schade aan het milieu én onze gezondheid.’ Bekijk dronebeelden van de rivier en vuilnisbelt in bovenstaande video.