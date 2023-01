Vrouw overleden bij familiedrama in Roeselare

Bij een familiedrama in Roeselare is zondagochtend een vrouw om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk.

De feiten werden zondagochtend ontdekt in De Gotelaar in Roeselare. Een man zou er zijn vrouw om het leven gebracht hebben, maar over de precieze omstandigheden heeft het Kortrijkse parket voorlopig nog niet gecommuniceerd. Wellicht probeerde de verdachte daarna zelfmoord te plegen, want volgens het parket gaat het om een familiedrama.

Naar aanleiding van de feiten werd een gerechtelijk onderzoek gevorderd onder leiding van een onderzoeksrechter.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op het nummer 1813 of op de website van de Zelfmoordlijn.