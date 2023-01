Honderdduizend Israëli’s protesteren tegen Netanyahu

Meer dan honderdduizend mensen zijn in de Israëlische kuststad Tel Aviv op straat gekomen om te protesteren tegen de regering van premier Benjamin Netanyahu. Dat meldt de politie.

Demonstranten verzamelden voor de derde zaterdagavond op rij op verschillende plaatsen in het centrum van de stad. Ze zwaaiden onder andere met Israëlische vlaggen. Posters met de tekst ‘Stop het einde van de democratie’ of foto’s van Netanyahu met de woorden ‘Crimineel’.

Ook voormalig premier Jair Lapid nam deel aan de rally. Ongeveer duizend politieagenten werden ingezet, volgens de media. Het was de grootste demonstratie tot nu toe tegen de nieuwe regering, die eind december werd beëdigd. Ook in de steden Jeruzalem, Haifa en Beersheba kwamen duizenden mensen de straat op.

Het protest was vooral gericht tegen het voornemen van de regering om het rechtssysteem in het land gericht te verzwakken. Volgens de plannen van minister van Justitie Yariv Levin moet een meerderheid in het parlement een wet kunnen aannemen, zelfs als deze naar het oordeel van het Hooggerechtshof in strijd is met de grondwet. Levin wil ook de samenstelling veranderen van het orgaan dat rechters benoemt. De ingrijpende veranderingen kunnen Netanyahu ook in de kaart spelen in zijn lopende corruptieproces.

Honderdduizenden mensen kwamen bijeen. Foto: AP

De protesten werden deze week aangewakkerd door een uitspraak van het Hooggerechtshof woensdag. Dat verklaarde de benoeming van Arie Deri, viceminister en minster van Binnenlandse Zaken in Israël, ongeldig. De man werd eerder veroordeeld voor fiscale fraude. Eind december hadden de parlementsleden een wet gestemd, de wet-Deri, die toelaat dat mensen die schuldig zijn aan een misdaad maar niet tot een effectieve gevangenisstraf werden veroordeeld toch een ministerpost kunnen bemannen. Het doel van deze wet was om Deri een ministerpost te kunnen geven. Deri kreeg voor drie fraudedossiers een voorwaardelijke straf.

Deri is partijleider van de rechts-religieuze Shas-partij, die elf zetels heeft in het parlement en daarmee cruciaal is voor de regering van Benjamin Netanyahu. Zijn partij heeft aangegeven uit de regering te zullen stappen als Deri geen deel mag uitmaken van de ministerploeg.

Netanyahu heeft nog geen officieel commentaar gegeven op het vonnis. Het was onduidelijk of hij zich ertegen zou verzetten of Deri zou ontslaan.