Overwegend droog in het noordwesten, lichte sneeuwval in het zuidoosten

In het westen en het noordwesten blijft het zondag overwegend droog met kans op opklaringen. In het zuidoosten wordt het grijs met soms wat lichte sneeuwval. In de Hoge Venen kan er tot 5 centimeter vallen. De maxima schommelen tussen -3 graden in de Ardennen over 2 graden in het centrum tot 5 graden in het westen, bij een matige en aan zee soms vrije krachtige wind. Dat meldt het KMI.