KV Mechelen heeft een vette kluif aan KV Kortrijk, maar haalt belangrijke thuisoverwinning wel binnen

Dankzij een van zijn beste vijfenveertig minuten van het seizoen hield KV Mechelen verdiend de drie punten thuis tegen KV Kortrijk. Doelpunten van Storm na een schitterende aanval, Mrabti en Ngoy wisten treffers van De Neve en Kadri uit. Een ferme opsteker voor Malinwa, dat met fraai ééntijdsvoetbal bij momenten deed denken aan het Kavé onder Wouter Vrancken. Met ook de bekernederlaag was het al de derde verliespartij van KV Kortrijk tegen Malinwa dit seizoen.

Met KV Kortrijk, dat 9 op 12 pakte, kreeg KV Mechelen een ploeg in vorm voorgeschoteld. Terwijl Steven Defour enkel Van Hecke voor Mrabti wisselde, voerde Bernd Storck drie wijzigingen door ten opzichte van het elftal dat woensdag de degradatietopper tegen Seraing won. Topschutter Avenatti stond op één gele kaart van schorsing en werd met het oog op de clash met Oostende volgende week op de bank gehouden. Ook Messaoudi en Kadri verdwenen uit de ploeg. Gueye, Wasinski en De Neve kwamen aan de aftrap.

Zwarte beest

Malinwa was zo’n beetje het zwarte beest van KVK dit seizoen. Niet alleen ging het in de heenwedstrijd met zware 1-4-cijfers winnen in het Guldensporenstadion, ook knikkerde het de West-Vlamingen uit de beker van België. Tijd voor eerherstel dus, dachten de Kortrijkzanen. Toch was het geel-rood dat het best uit de startblokken schoot. Doelman Vandenberghe was attent toen Storm door de buitenspelval werd geloodst. Een subtiel hakje van Mrabti bereikte Schoofs net niet. Het leer ging goed van voet tot voet. Mrabti probeerde het na een goede tegenaanval met een te flauw schotje. Er lag best flink wat ruimte – het deed ons denken aan het treffen met Oostende van vorige week – en Storm mocht opnieuw op wandel. Hij talmde echter net iets te lang om de inmiddels buitenspel lopende Da Cruz aan te spelen. Dat deed hij na een weliswaar prima actie opnieuw toen hij zich op links doorzette en Da Cruz net niet kon bereiken.

Deksel op de neus

De match doofde wat uit. Een bedrijvige Da Cruz probeerde het wel, maar de bezoekende defensie vertoonde geen barstjes. Dan nog maar eens vanop afstand, dacht Mrabti. Zijn poging vloog een metertje naast. Malinwa was baas, al kreeg het even voorbij het halfuur het deksel pal op de neus. Bates stapte uit, maar miste zijn interceptie. Gueye ging aan de haal met de bal en bediende De Neve, die Coucke kansloos liet. Een zeer gevleide voorsprong voor KV Kortrijk op dat moment. Ei zo na hingen de bordjes meteen weer in evenwicht. Goede voorzet Van Hoorenbeeck, Mrabti kon net niet bij de bal.

Toch was het slechts uitstel, want na een schitterende aanval bracht Storm de thuisploeg langszij. Bates, Hairemans, Walsh: drie stationnetjes vooraleer Mrabti de bal tot bij Storm legde. De winger stormde op Vandenberghe af, kneep naar binnen en schoot zonder pardon zijn tweede van het seizoen binnen. Toch was het niet het slotakkoord van de eerste helft. Nadat Coucke niet zonder enige moeite een vrije trap van Selemani stopte, sloeg KV Mechelen nog eens genadeloos toe. Joao Silva leverde lullig in, Da Silva bediende Hairemans, die Mrabti vond. De Zweede knikte de bal in de verste hoek binnen, waardoor KVM met een verdiende voorsprong de rust indook.

Silva meteen geslachtofferd

Storck kon blijkbaar niet lachen met de flater van zijn verdediger, want Silva mocht tijdens de rust in de kleedkamer blijven. Kadri viel in. De Algerijn liet zich meteen opmerken met een vluchtschot naast de kooi van Coucke. Da Cruz vond aan de overzijde wél het kader, Vandenberghe ging goed plat. De thuisploeg had ondertussen zijn lesje niet geleerd, want na een weggekopte vrije trap liet het Kadri opnieuw veel te veel ruimte. De invaller poeierde het leer nu wél tussen de palen en Coucke was geklopt. Het duel bleef bij momenten een aangenaam kijkstuk. Toen Storm met een hakje en een kleine dosis meeval Schoofs vond, kwam het leer via Da Cruz tot bij de volledig vrijstaande Hairemans. De Deurnenaar bewees dat zijn rechtervoet niet zijn beste is en besloot zwak op Vandenberghe.

Met een gelijkspel mocht KV Mechelen gezien het wedstrijdverloop niet tevreden zijn en Defour greep dan ook in. Bolingoli, Van Hecke en Ngoy kwamen in het veld. En die wissels kenden meteen succes. Eerst trof Storm, bediend door Van Hecke, nog de paal. Enkele tellen later kroop hij in de rol van assistgever, want invaller Ngoy legde zijn aflegger klinisch in de Kortrijkse goal. Een leuk gevoel voor Malinwa, want de drie voorgaande partijen waarin de spits dit seizoen tot scoren kwam, won het alledrie. Voor Storm was het weliswaar zijn laatste actie. Hij blesseerde zich en werd vervangen door Malede. De thuisploeg slaagde er in de voorsprong vast te houden en legde KV Kortrijk zo een derde keer dit seizoen over de knie, waardoor het stilaan naar boven mag beginnen kijken. De West-Vlamingen ontvangen volgende week Oostende in een zespuntenmatch voor het behoud.