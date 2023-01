Griekenland gaat hek op grens met Turkije verlengen om meer migranten tegen te houden

Griekenland gaat het hek dat vandaag al op de grens met Turkije staat bijna twee keer zo lang maken, kondigde de regering aan. Met het hek proberen de Grieken illegale migranten tegen te houden.

Het grenshek van vijf meter hoog was tot nu toe 37,5 kilometer lang. Daar komt nog eens 35 kilometer bij, zei de Griekse minister voor burgerveiligheid Takis Theodorikakos tijdens een bezoek aan de bouwplaats.

Het grenshek is gebouwd langs de oever van de rivier de Evros, die over 220 kilometer de natuurlijke grens tussen Griekenland en Turkije vormt. Het moet verhinderen dat migranten illegaal Griekenland binnenkomen, zeker wanneer Turkije opnieuw zou proberen om via die weg de Europese Unie onder druk te zetten.

Volgens cijfers van de Griekse politie werden vorig jaar rond de Evros meer dan 260.000 migranten gestopt die probeerden vanuit Turkije over te steken richting de Europese Unie.

De verlenging van het grenshek gaat volgens de minister ongeveer 100 miljoen euro kosten. Op termijn wil de Griekse regering het hek doortrekken tot het de hele landgrens met Turkije afsluit. De twee landen zijn oude vijanden. Sinds de Turkse president Erdogan twee jaar geleden zei dat de grens met Griekenland open was en duizenden mensen die vervolgens probeerden over te steken, is de relatie onderkoeld.