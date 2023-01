Wat eten we volgende week? Stamppot, prakjes en puree: dingen die je met twee linkerhanden kan klaarmaken

De ultieme oefening in loslaten tijdens het koken? Iemand anders je groenten laten voorsnijden, zonder instructies. Geen controle hebben over schijfjes, blokken of onregelmatige julienne en er toch mee verder moeten: het voelt voor mij als een culinair onrecht. Deze week verzamelde ik een aantal gerechten die het niet zo nauw nemen met je (gebrek aan) fijne motoriek. Of je de ui nu in perfecte ringetjes snijdt, of hem gezwind halveert vooraleer hij in de stamppot belandt, zolang je hem maar de tijd geeft om rustig op smaak te komen. Ready. Set. Prakken maar!

MAANDAG

Eén bord, twee gangen

Deze maaltijdsoep biedt dezelfde troost als een bord pasta. Zelfs zonder de heerlijke parmezaan-notentopping heeft ze een romig karakter, dankzij de bonen. Let wel op met gekonfijte citroen: dat is lang niet de zachte zoetheid die je associeert met Turks fruit, noem het eerder gepekelde citroen. En voeg toe met mate: een zurige soep staat haaks op de verwachting van een kraakverse kom vitaminen.

DINSDAG

Boerenbedrog

Bedriegt den boer (of uw kinderen) is een ovenschotel die de groenten verstopt onder een smakelijk dekentje. Het verraad zit al in de bovenste laag, daar is bloemkool in de puree geslopen. Argwanende kinderen die het zaakje niet vertrouwen, zijn vast te overtuigen met een fles ketchup op tafel.

WOENSDAG

Wie poft die boft

Nee, vandaag heb ik even niet de puf om die zoete aardappels om te toveren in perfecte friet. We kiezen resoluut voor smaak, en daar hoort een langzaam pofproces bij met kruidige marinade. Verder geen fijnzinnigheid hier, die wordt vermorzeld tijdens het prakken van de aardappel, zonder dat dat iets wegneemt van het eetplezier achteraf.

DONDERDAG

Feestelijke Joodse vlecht

Waar ik het vaakst om vloek als ik een recept volg, is mijn eigen inschattingsfout dat ‘makkelijk’ synoniem zou zijn voor ‘snel’. Bij deze bent u gewaarschuwd: geef babka zeker voldoende tijd om te rijzen. Bij het knopen van het deeg, mag u dan weer zo nonchalant of net zo protserig als u wil te werk gaan. De tahin die Barbara Serulus door deze klassieke Joodse brioche vlecht, geeft de chocolade een weelderige diepte, in welke zeemansknoop de babka later ook uit de oven komt.

VRIJDAG

Lekkers om op te lepelen

Verdoem een puree met groenten alsjeblieft niet tot slappe babyvoeding. Een persoonlijke vuistregel bij het klaarmaken van een stamppot is dan ook: kruiden en roosteren in plaats van koken. Oké, dat vraagt vaak net iets meer tijd, maar zodra de staafmixer ten tonele verschijnt, kan er nog weinig misgaan. Mosterdblad, waterkers of pickles spelen de rol van onontbeerlijk tafelzuur bij deze aardse smeuïgheid.

ZATERDAG

Zeg het met laagjes

Cottagecheese benadert met zijn korreligheid de smeuïge binnenkant van een burrata, en bespaart ons het maken van een bechamelsaus. Een geweldige toevoeging in deze pompoenlasagne dus. Helemaal gelukkig word ik van kazen als deze, die als een spion kunnen overlopen van hartige naar zoete gerechten en terug. Als er nog cottagecheese over is, lepel ik hem over wat gegrild fruit voor een romig dessert.

ZONDAG

Slurpplezier

Laat je niet afschrikken door de geschatte kooktijd van deze noedelsoep, die dient vooral om de bouillon te laten trekken. Het aantal handelingen is verder echt beperkt. Voor deze kom geluk van Ottolenghi grijp ik wel sneller naar ramen of brede wontonnoedels dan glasnoedels of vermicelli. Zo drijft er geen draderige brij in je soep en is er meer slurpplezier. Ik bleef in dit recept met best wat bouillon over, die nu als ijsblokjes in mijn diepvries wachten om bij een volgende keer de troepen te versterken.