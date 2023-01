E19 volledig versperd na kettingbotsing én nog tweede ongeval

De snelweg E19 richting Nederland was vanmiddag net vrijgemaakt na een kettingbotsing, toen hij opnieuw afgesloten moest worden na een ongeval in de staart van de file. Er vielen alleen lichtgewonden.

Bij het eerste ongeval - een kettingbotsing met tien voertuigen ter hoogte van Loenhout - vielen volgens VRT Nws twee lichtgewonden. Kort na de middag ontstond daardoor een lange file op de E19 richting Nederland. Het Vlaams Verkeerscentrum meldt dat er op het moment van de aanrijdingen dichte, lokale mistbanken over de E19 hingen. Het Verkeerscentrum vraagt bestuurders hun rijstijl aan te passen.

Niet alleen op de #E19, maar ook op de #E34 ten noorden van Antwerpen hangen er plaatselijke misbanken. pic.twitter.com/PUMc9GQjUV — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) January 21, 2023

Door de kettingbotsing was de snelweg een tijdlang volledig versperd. Rond 14.15 uur liet het Verkeerscentrum weten dat de hinder achter de rug was - zij het niet dat intussen een tweede ongeval was gebeurd in de staart van de file, ter hoogte van Brecht. De snelweg is daardoor opnieuw volledig versperd.

Het Vlaams Verkeerscentrum adviseert om vanuit Antwerpen om te rijden via de A12, richting Bergen-op-Zoom.