In het Mexicaanse Acapulco hielden gemeenteraadsleden afgelopen week een vergadering over de gemeentelijke begroting toen plots enkele ongenodigde gasten de zaal op stelten zetten. Twee wasberen vielen door het plafond en schoten in paniek de tafels op. De beelden van de bewakingscamera’s zijn op sociale media al ruim 11 miljoen keer aangeklikt. Kijk ook mee in bovenstaande video.