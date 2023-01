Screening bewoners Paleizenstraat: bijna allemaal asielzoekers

369 mensen die in het kraakpand in Schaarbeek verblijven werden donderdag al gescreend. Op één man na hebben zij allemaal een asielaanvraag ingediend. Als hun procedure nog loopt, hebben ze recht op opvang door de federale overheid.

Dat zei Brussels minister-president Rudi Vervoort vrijdag tijdens het vragenuurtje in het Brussels Parlement. Hoeveel asielzoekers vrijdag nog aan die lijst toegevoegd werden, is nog niet duidelijk. Maandag gaat de screening verder. ‘Pas nadien zullen we samen met het kabinet van staatssecretaris Nicole De Moor, burgemeester van Schaarbeek Cécile Jodogne en minister Alain Maron kunnen bespreken wat er dient te gebeuren met de eventuele mensen die er nog zouden verblijven’, zei Vervoort.

Staatssecretaris de Moor bevestigde aan Belga dat veel van de mensen die zich aanmeldden beschikken over een asielaanvraag. ‘We horen van organisaties op het terrein dat de mensen uit de Paleizenstraat die daar niet over beschikken, zich niet laten registreren’, zei ze. ‘We gaan er daarom van uit dat intussen alle asielzoekers uit de Paleizenstraat zijn geregistreerd.’ Ze voegde toe dat nog moet worden nagegaan hoeveel van de 368 mensen die een aanvraag indienden nog in een lopende procedure zitten, en dus recht hebben op opvang door de federale overheidsdienst Fedasil.

Amper plaatsen vrij

In totaal zouden naar schatting 900 mensen in kraakpand Paleis verblijven. Behalve asielzoekers zouden daar ook heel wat dakloze mensen bij zijn. Zij kunnen in theorie, als ze dat willen een slaapplaats krijgen bij de Brusselse organisatie Samusocial, maar die heeft amper nog vrije bedden. Ook het netwerk van Fedasil is al lang verzadigd, er komen maar mondjesmaat plaatsen vrij. De vraag zal dus zijn hoeveel mensen een opvangplaats zullen kunnen krijgen, en of het kraakpand leeg zal raken.