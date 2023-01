Deze soep is zelfs zonder de noedels verkwikkend en zacht. Ook met gewone rijst is hij minstens even lekker. Het liefst maak je hem al een dag vooraf, dat komt de smaak ten goede. Voor een pikante twist: werk gerust af met een paar vlokken of verse ringetjes chilipeper.

Ingrediënten 4 personen

4 stukken lamsnek, met bot (600 g)

2 sjalotten, gepeld en gehalveerd (100 g)

7 tenen knoflook, gepeld

1 el olijfolie

30 g verse korianderblaadjes

1 kaneelstokje

20 g verse gember, geschild en grof gehakt

3 steranijzen

½ tl zwarte peperbollen

2 el rijstwijn (Shaoxing*)

Zout

3 el sojasaus

4 tl esdoornsiroop

4 nestjes noedels, klaargemaakt volgens de instructies op de verpakking

1 limoen, in kwartjes

Voor het komijn-sesamstrooisel

1 el komijnzaad, geroosterd en fijngestampt

1 ½ el witte sesamzaadjes, geroosterd en fijngestampt

¼ tl zeezoutvlokken

Bereiding

1. Wrijf het lamsvlees in met een mengsel van de sjalotten, de knoflook en de olie. Zet een grote steelpan of diepe koekenpan op een hoog vuur en schroei de stukken vlees zo’n 3 minuten aan elke kant. Zet ze opzij. Doe de rest van de sjalotten en knoflook in de pan, roer om en laat zo een paar minuten smoren, voeg dan bij het lamsvlees. Veeg de verkoolde restjes die achterblijven weg uit de pan.

2. Draai het vuur naar een middelhoge stand en giet anderhalve liter kokend water in dezelfde pan. Snijd de stengels van de korianderblaadjes en doe ze in de pot, bewaar de blaadjes voor later. Leg het vlees, samen met de sjalotten en de look in het water en voeg ook de kaneel, gember, steranijs, peperbollen, rijstwijn en driekwart van een theelepel zout toe. Zet het deksel op de pan en laat tweeënhalf uur sudderen, tot het lam uiteenvalt. Lepel het schuim weg dat zich aan het oppervlak vormt tijdens het koken.

3. Vermaal intussen kort het komijn- en sesamzaad in een vijzel, samen met het zeezout, tot er nog wat grove stukjes overblijven. Zet in een kommetje opzij.

4. Schep het lamsvlees voorzichtig met een schuimspaan uit het kookvocht en leg het op een schaal. Leg nu een schone keukenhanddoek open in een fijne zeef en giet het vocht erdoor, vang het op in een andere pot. Veeg de pan schoon en giet er de gezeefde bouillon weer in. Laat op een zacht vuurtje staan.

5. Duw het lamsvlees met een vork uiteen in grove stukken. Meng de sojasaus en de esdoornsiroop in een pan op een middelhoog vuur. Laat 3 tot 5 minuten indikken. Lepel de stukken lam door de saus en zet het vuur uit.

6. Verdeel de bouillon en de gekookte noedels over 4 kommen. Schik het lamsvlees erbovenop en bestrooi de porties met korianderblaadjes en een snuf van de komijn-sesammix. Werk af met een kwartje limoen.

Recept: Yotam Ottolenghi

Foto: Louise Hagger