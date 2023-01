Einde verhaal voor Peter Verbeke bij Anderlecht: voormalig CEO krijgt geen nieuwe functie meer

Peter Verbeke (40) krijgt geen functie meer bij Anderlecht. De voormalige CEO is weer fit na een zware virale infectie, maar zijn opvolger Jesper Fredberg heeft hem laten weten dat er geen toekomst voor hem is in het Lotto Park.

Peter Verbeke (ex-Club Brugge en -AA Gent) werkte de afgelopen drie jaar met hart en ziel bij Anderlecht, eerst als sportief directeur, later als CEO. Hij wist de club te moderniseren met weinig middelen, maar zijn laatste transferperiode was een ontgoocheling. Onder Verbeke haalde Anderlecht telkens play-off 1 en bereikte het de bekerfinale.

De laatste maanden was Verbeke out als gevolg van een zware virale infectie. Nu is hij weer fit, Vandenhaute had laten verstaan Verbeke aan boord te willen houden ondanks de entree van Jesper Fredberg , maar daar beslist de nieuwe Deense CEO Sports nu anders over. Hij heeft Verbeke laten weten dat zijn verhaal bij RSCA eindigt. Voor Verbeke, altijd al een grote fan van Anderlecht geweest, was dat uiteraard geen fijn nieuws - niemand wordt graag aan de deur gezet bij de club van zijn hart.

Het is onduidelijk hoe de toekomst van Verbeke er nu uit ziet.