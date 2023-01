Kans op aardverschuivingen in Duitsland neemt toe, zeggen geologen

Het risico op aardverschuivingen neemt toe in delen van de Ahrvallei, een regio in Duitsland die in de zomer van 2021 getroffen is door zware overstromingen. Daarvoor waarschuwen Duitse geologen.

In de zomer van 2021 waren er verwoestende overstromingen in de Ahrvallei, waarbij minstens 134 mensen omkwamen. Dat was in dezelfde periode dat zware regenval ook in België slachtoffers maakte, met name in de Vesdervallei.

In de bovenloop van de Ahr ontstond een vloedgolf die uren later de monding van de Rijn bereikte. Zo’n 9.000 gebouwen werden verwoest, net als straten en bruggen.

Geologen van de universiteit van Mainz gebruiken nu luchtfoto’s om betere digitale terreinmodellen te maken van de Arhvallei. Bedoeling is om te kunnen bepalen waar er meer risico is op landverschuivingen als er in de toekomst opnieuw overstromingen plaatsvinden. Daarmee kunnen mogelijk levens gered worden, verklaart geoloog Frieder Enzmann.

Volgens Enzmann neemt het risico op aardverschuivingen in het gebied toe. Dat komt omdat er steeds meer gebouwd wordt in combinatie met de klimaatverandering. De klimaatverandering veroorzaakt namelijk grotere schommelingen in de temperatuur en vochtigheid, waardoor meer rotsen op de hellingen los kunnen komen en tot massabewegingen kunnen leiden, verklaart de geoloog.