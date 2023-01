Lawine in Tibet bedelft snelweg en blokkeert tunnel: 28 doden, 53 overlevers

Een lawine in Tibet heeft 28 levens geëist. Bij de grootschalige reddingsoperatie werden 53 mensen gered.

De lawine gebeurde dinsdagavond in de stad Nyingtri, in het zuidwesten van Tibet. De sneeuw- en ijsmassa kwam op een snelweg terecht en blokkeerde bovendien de uitgang van een tunnel. Automobilisten kwamen daardoor vast te zitten in hun auto’s.

Lokale autoriteiten stuurden 1.348 mensen naar het gebied voor een grootschalige reddingsoperatie. Die is nu ten einde. Over een afstand van 7,5 kilometer werd de weg vrijgemaakt. 28 lichamen werden geborgen, 53 automobilisten werden gered. Onder hen zijn vijf zwaargewonden.

Volgens de hulpdiensten werd de lawine veroorzaakt door een combinatie van de krachtige wind en zachtere temperaturen.