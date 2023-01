Zonnige ochtend, daarna meer bewolking

Het is zaterdagochtend zonnig in Vlaanderen en op sommige plaatsen in de Ardennen, terwijl er elders meer bewolking is met kans op aanvriezende mist. Door de lage temperaturen is er aanvankelijk nog risico op ijsplekken, zegt het KMI.

In de loop van de namiddag neemt de bewolking ook in Vlaanderen toe, maar het blijft vrijwel droog, op enkele sneeuwvlokken in het oosten na. De maximumtemperaturen gaan overdag van -3 in de Hoge Venen, tot +1 graad in het centrum van het land en +3 graden aan zee. 's Nachts zakt het kwik tot het vriespunt aan de kust, -1 à -2 graden in het centrum en -6 graden in de Ardennen.

Zondag is het op de meeste plaatsen grijs met lage wolken en kans op aanvriezende mist. In het noorden en het westen van het land zijn er wat opklaringen. In het oosten en zuidoosten valt er in de namiddag en 's avonds sneeuw. De maxima schommelen tussen -3 en +4 graden.

De nieuwe week begint met bewolking en soms enkele opklaringen. Het blijft wel droog. Temperaturen tot -2 à +4 graden op maandag en -2 tot +3 op dinsdag.