Elise Mertens kansloos onderuit tegen voormalige dubbelpartner op Australian Open

Elise Mertens (WTA-32) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van de Australian Open in Melbourne. Ze was niet opgewassen tegen haar voormalige dubbelpartner, de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA-5). Het werd 6-2 en 6-3.

Sabalenka is het vijfde reekshoofd in Melbourne. Vorig jaar won ze er samen met Mertens het dubbelspel, maar in het enkelspel had ze er nog geen erg hoge ogen gegooid. De 24-jarige Wit-Russische was al halvefinaliste op Wimbledon (2021) en de US Open (2021 en 2022), maar evenaart op de Australian Open met een achtste finale haar beste resultaat. In haar volgende wedstrijd staat ze tegenover Belinda Bencic (WTA-10). Die 25-jarige Zwitserse schakelde de Italiaanse Camila Giorgi (WTA-70) met 2-6 en 5-7 uit.

Dadelijk meer.