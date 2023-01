Makkelijker dan dit wordt lasagne niet: geen bechamelsaus en ook geen tomatensaus die lang op het vuur moet staan. De pompoen wordt doormidden gesneden en in de oven geroosterd met een snuf chilivlokken voor extra pit. Van het vruchtvlees maak je daarna een smeuïge puree. De kaassaus is al even snel gemaakt, door friszure cottagecheese te mengen met parmezaan en een scheut room.

Ingrediënten voor 2 grote eters

4-tal grote, verse lasagnevellen

1 butternutpompoen

1 grote ui

2 teentjes knoflook

4 ansjovisfilets

1 klein potje tomatenpuree

400 g cottagecheese

100 g fijngeraspte parmezaan

100 ml room

1 onbespoten citroen, de fijngeraspte schil

Chilivlokken, nootmuskaat & gedroogde oregano

Enkele eetlepels panko of paneermeel

1 scheut olijfolie

Peper, grof zeezout & zout

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 200 °C. Snijd de pompoen in de lengte doormidden en haal de pitten eruit. Bestrijk het vruchtvlees met olijfolie en bestrooi royaal met peper, chilivlokken en grof zeezout. Rooster 50 minuten in de oven tot het vruchtvlees zacht is.

2. Hak de ui en knoflook fijn. Verwarm op een zacht vuur een scheut olijfolie in een kookpot met stevige bodem. Stoof hierin in ongeveer 10 minuten de ui, knoflook en ansjovisfilets zacht, samen met een snuif peper en zout. Doe er de tomatenpuree en een flinke snuif gedroogde oregano bij en stoof nog enkele minuten verder tot de puree dieprood kleurt. Roer af en toe om. Lepel het vruchtvlees uit de geroosterde pompoen en roer dit eronder, zodat je een smeuïge pompoenpuree krijgt.

3. Meng in een kom de cottagecheese met de parmezaan, room en geraspte citroenschil. Breng op smaak met peper en zout.

4. Neem een kleine ovenschaal waar net 1 lasagnevel in past en bestrijk de bodem met een dun laagje pompoenpuree. Bedek met een lasagnevel, bestrijk met het cottagecheese-mengsel en schep hierop weer een laagje pompoenpuree. Herhaal tot alles op is en eindig met een laagje cottagecheese-mengsel. Strooi er panko of het broodkruim over en bak 30 minuten in de oven op 180 °C, tot het korstje goudbruin kleurt.

Tip: Strooi voor het serveren in citroensap gehusselde peterselieblaadjes en geroosterde pompoenpitten over de lasagne.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven