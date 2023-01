De rode schil van de Roseval-aardappelen matcht mooi met de rode biet en radicchio, maar je kunt voor deze stamppot gerust ook een ander aardappelras gebruiken. En voor wie toevallig nog een potje kappertjes in de koelkast heeft staan: die komen in deze stamppot ook helemaal tot hun recht.

INGREDIËNTEN (VOOR 4 PERSONEN)

1 kg rode bieten

3 teentjes knoflook

750 g Roseval-aardappelen

3 rode uien

1 kleine krop radicchio

1 potje of ongeveer 200 g zure room

2 handjes pittige sla zoals mosterdblad, rucola of waterkers

Rodewijnazijn

Olijfolie

Boter

1 tl komijnzaad

Versgemalen zwarte peper & zeezout

Aluminiumfolie

BEREIDING

1. Verwarm de oven voor tot 200 °C. Schil de rode bieten en snijd in partjes. Pel de teentjes knoflook en meng ze tussen de rode bieten. Leg alles op een groot vel aluminiumfolie, vouw het omhoog en besprenkel met een scheut olijfolie en rodewijnazijn. Kneus het komijnzaad en strooi samen met een flinke snuf peper en zout over de bieten. Vouw het pakketje dicht en rooster de bieten in 60 tot 90 minuten gaar in de oven.

2. Schil ondertussen de aardappelen en snijd ze in tweeën. Kook de aardappelen in ongeveer 15 minuten gaar in licht gezouten water.

3. Pel de rode uien en snijd in halve ringen. Smelt een flinke klont boter in de pan en stoof hierin op een laag vuur in ongeveer vijftien minuten de uien zacht. Roer af en toe om zodat ze niet kleuren.

4. Versnijd de radicchio in reepjes. Doe bij de uien en bak nog enkele minuten mee, totdat de

raddichio wat slinkt. Blus met een scheutje rodewijnazijn.

5. Giet de aardappelen af, voeg de zure room toe en stamp tot een grove puree. Is de puree niet smeuïg genoeg, voeg dan nog een extra scheutje melk toe.

6. Haal de bietjes uit de oven en meng samen met de rode ui en radicchio onder de puree. Meng er als laatste de pittige sla onder en breng indien nodig verder op smaak met zwarte peper en zout. Lekker met een stukje vette vis zoals gerookte makreelfilet of een gegrild sardientje.

Recept: Johanna Goyvaerts & Barbara Serulus

Foto: Senne Van der Ven