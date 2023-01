‘Aangezien iedereen op het internet babka aan het bakken is, voelde ik een drang om hetzelfde te doen. Ik kende babka niet, maar zijn fotogenieke karakter legde het Joodse gebak geen windeieren: het is overal! En na het bakken snap ik ook waarom.’

Ingrediënten

Voor het deeg

300 g bloem

30 g suiker

2,5 g zout

120 ml melk

3,5 g droge gist (1 tl)

1 ei

75 g boter, op kamertemperatuur

Voor de vulling

75 g pure chocolade

75 g lopende tahini

50 g suiker

50 g boter

Zeste van 1 sinaasappel (onbehandeld)

Voor de siroop

50 ml water

2 el suiker

Ook nodig:

een langwerpig cakeblik, een deegrol en een hand- of staande mixer.

Bereiding

1. Doe voor het deeg de bloem, de suiker en het zout in een mengkom. Maak een kuiltje in het midden. Giet de melk in een pannetje. Warm kort op tot de melk lauw is (je moet er makkelijk je vinger in kunnen stoppen zonder gillen: niet te warm dus). Voeg de gist toe aan de melk, roer en laat even rusten.

2. Doe het melkgistmengsel en het ei in het kuiltje bij de droge ingrediënten. Gebruik de deeghaken van een hand- of staande mixer. Meng tot de natte ingrediënten zijn opgenomen in het bloemmengsel. Voeg de boter toe en meng tot alle boter in het deeg is opgenomen. Blijf het deeg mengen met de haken tot het loskomt van de kom. Dat duurt wel even, ongeveer een minuut of vijf. We zijn op zoek naar de fase waarin het deeg sterker wordt en een bol vormt zonder dat het aan de zijkanten van de kom plakt. Het deeg is op dit moment vochtig maar elastisch, en het kleeft niet meer aan je handen als je het aanraakt.

3. Vorm met je handen een bol van het deeg. Leg het deeg in een ingevette mengkom en dek het af. Zet in de koelkast en laat het minstens 8 uur rijzen. Het deeg kan ook langer in de koelkast blijven, maximaal 48 uur.

4. Maak intussen de vulling door de chocolade samen met de boter en suiker te smelten op een zacht vuurtje. Haal van het vuur en voeg de tahini toe. Laat opstijven op kamertemperatuur (als je het in de koelkast zet, wordt het te hard en kun je het straks niet meer open strijken).

5. Rol na het rijzen het deeg uit tot een rechthoek waarvan één zijde anderhalve keer zo lang is als het bakblik waarin je de babka wilt bakken. De dikte van de lap is ongeveer 0,5 cm. Bestrijk het deeg gelijkmatig met de chocoladepasta. Rasp de schil van de sinaasappel over het hele oppervlak. Rol het deeg op in de breedte, zodat je een lange rol krijgt. Snijd de rol overlangs in tweeën met een mes. Leg de twee lange strengen in een kruis en twist ze in elkaar. Vet het bakblik in of bekleed met bakpapier, duw de vlecht een beetje samen en leg in de cakevorm.

6. Verwarm de oven voor tot 180 °C. Dek het bakblik af met plasticfolie en laat de babka nog 30 minuten rijzen op een warme plaats. Plaats daarna in de oven en bak 35 à 40 minuten. De babka moet bovenaan donker kleuren, anders is hij binnenin niet voldoende gebakken. Haal uit de oven. Laat de suiker in het water smelten en bestrijk het deeg (niet de chocolade) voorzichtig met een dun straaltje suikersiroop zodat het gebak bedekt is met een glanzend laagje.

7. Laat afkoelen en snijd of trek de babka in stukken.

Recept: Barbara Serulus

Foto: Tine Lejeune