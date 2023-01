‘Maar ik kan niet koken.’ Deze keer is dat geen excuus. Het enige wat je hoeft te doen, is de zoete aardappel roosteren in de oven en de feta mengel met venkel- en korianderzaad en citroen. Wij gaven de zoete aardappelen een gekaramelliseerd korstje door ze nadien nog even met wat boter in de pan te bakken.