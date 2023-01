‘Bedriegt den boer is een familieklassieker: een ovenschotel in laagjes, met onderaan gehakt, bovenaan aardappelpuree en ertussenin een laag kool. Het heel ongeloofwaardige verhaal achter de naam is dat de boer bij het aanschouwen van een schotel vol puree teleurgesteld was, niet wetende dat er ook groenten en vlees op tafel stonden.’

Ingrediënten:

DE ONDERSTE LAAG

- 1 grote witte ui

- 3 wortelen, geschrobd of geschild

- 1 ½ el olijfolie

- 2 dikke tenen knoflook, geperst

- 2 trostomaten

- ½ tl gedroogde tijm

- ½ tl gerookt paprikapoeder

- 65 g ketchup

- 1 tl sojasaus (of tamari als je glutenintolerant bent)

- 1 tl balsamicoazijn

- een snuifje chilivlokken

-1 blik linzen, gespoeld (ongeveer 225 g uitgelekt)

DE MIDDELSTE LAAG

- ½ grote savooikool (= groene kool)

- 1 el olijfolie

-een half bosje peterselie (of 3 el gehakte diepgevroren peterselie)

- het sap van ¼ citroen

DE BOVENSTE LAAG

- 500 g bloemige aardappelen

- 1 kleine bloemkool (ca. 800 g zonder bladeren gewogen)

- 90 ml plantaardige melk

- 1 el mosterd (of meer naar smaak)

- versgeraspte nootmuskaat

- 30 g versgeraspte Parmezaanse kaas (die kun je weglaten of vervangen door een plantaardig alternatief)

Bereiding

1. Snipper de ui fijn en snijd de wortelen in kleine blokjes. Verwarm de olijfolie in een kookpot met antiaanbaklaag en roerbak de ui enkele minuten tot deze glazig wordt. Voeg de wortelen, de geperste knoflook, peper en zout toe, schep goed om en laat met het deksel op de pot zo’n 15 minuten stoven op een laag vuurtje. Roer regelmatig om.

2. Breng intussen in een kookpot water aan de kook. Schil de aardappelen en snijd ze in stukken (Je moet zo’n 400 g overhouden.) Hak ook de bloemkool in grote stukken. Kook de aardappelen samen met de bloemkool door en door gaar in ca. 10 minuten (afhankelijk van de grootte van de stukken). Giet af en zet even opzij.

3. Snijd intussen de trostomaten in kwarten en mix ze met een staafmixer tot moes.

4. Voeg de tijm en het gerookte paprikapoeder bij de wortelen, schep goed om en laat zo’n halve minuut verhitten.

5. Schep vervolgens de gepureerde tomaat, ketchup, sojasaus, balsamicoazijn en chilivlokken bij de wortelen en ui. Roer goed om tot de saus kookt

6. Draai het vuur uit, schep de linzen erdoorheen en verdeel het mengsel over de bodem van een diepe ovenschaal.

7. Snijd de savooikool in kwarten en vervolgens in reepjes. Verwarm 1 eetlepel olijfolie in de vrijgekomen kookpot (afwassen hoeft niet) en voeg de savooikool toe. Stoof deze op een laag vuur gaar in 10 minuten. Zet het deksel hierbij op de kookpot, maar roer regelmatig om. (Voeg indien nodig 1 à 2 eetlepels water toe als de kool dreigt aan te branden.)

8. Werk intussen de puree af. Voeg de melk, mosterd en voldoende versgemalen peper, nootmuskaat en grof zeezout bij de aardappelen en bloemkool. Plet met een pureestamper tot een gladde of grove puree, zoals je wenst. Schep er tot slot de Parmezaanse kaas doorheen.

9. Proef! Voeg eventueel wat meer van de smaakmakers toe als je dat nodig vindt. Verwarm de grill van de oven voor op 230 °C. Schep de peterselie en het citroensap door de savooikool en breng op smaak met versgemalen zwarte peper en grof zeezout. Verdeel het savooikoolmengsel over de linzen-wortellaag in de ovenschotel en druk licht aan. Verspreid daaroverheen de puree.

10 Strijk het oppervlak van de puree niet glad! Maak er gerust wat extra oneffenheden in, die zullen namelijk net wat meer kleur krijgen. Plaats de schotel 5 à 10 minuten onder de grill tot de puree goudbruin kleurt en serveer.

Recept: Karolien Olaerts

Foto: Lisa Valcke/Luk Thys