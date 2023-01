Een eenvoudige groene soep, die dankzij een blik witte bonen verrassend romig is. De gekonfijte citroen voegt een vleugje citrus toe, zonder dat het overheerst. Heb je dit niet in huis, dan kun je de soep ook afwerken met een kneep vers citroensap en eventueel wat van de geraspte schil.

Ingrediënten (voor 4 personen)

1 stronk broccoli

200 g jonge spinazie

1 grote ui

2 tenen knoflook

1.250 ml groentebouillon

600 g witte bonen uit blik

1 snuf chilivlokken

1/2 gekonfijte citroen

1 klont boter (of olijfolie)

Zwarte peper & zout

Voor de afwerking:

75 g parmezaan

4 el geroosterde pompoenpitten

Bereiding

1. Schil de ui en snijd in fijne halve ringen. Pel de knoflook en hak grof. Stoof samen met de chilivlokken en een snuf peper en zout op een zacht vuur glazig in een grote kookpot. Roer af en toe om.

2. Giet de bonen af en spoel in een zeef onder koud stromend water. Laat even uitlekken en voeg toe. Kneus lichtjes met een houten lepel of spatel om hun romige binnenkant vrij te maken.

3. Snijd de broccoli in schijven en hak wat niet uit elkaar valt daarna verder in kleine stukjes. Hak de gekonfijte citroen fijn. Doe alles bij de bonen en laat een 10-tal minuten meestoven. Roer af en toe om. Giet de bouillon erbij, breng aan de kook en laat een 15-tal minuten zachtjes pruttelen tot de broccoli beetgaar is.

4. Hak ondertussen de parmezaan en pompoenpitten voor de afwerking en meng in een kommetje.

5. Roer de spinazie onder de soep (houd nog een handje opzij voor de afwerking) en mix de soep half door met een staafmixer. Meng er de rest van de spinazie onder.

6. Schep in borden, werk af met het parmezaan-notenmengsel en geef elk bord nog een extra draai van de pepermolen.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven