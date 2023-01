Chris Hipkins volgt Jacinda Ardern op en zal premier van Nieuw-Zeeland worden

Chris Hipkins (44) is de enige kandidaat van zijn partij om aftredend premier Jacinda Ardern op te volgen. Daarmee komt de minister van Politie, Onderwijs en Ambtenarenzaken ook meteen aan het roer van zijn land te staan.

Zijn kandidatuur moet nog weerhouden worden door de partij, maar de verwachting is dat dit zondag probleemloos zal gebeuren. Daarmee kent Ardern, die deze week onverwacht haar vertrek aankondigde, haar opvolger. Hipkins heeft momenteel nog een ministerportefeuille voor Politie, Onderwijs en Publieke Diensten en is daarnaast ook voorzitter van het parlement.

Hij werd in 2008 verkozen als parlementslid en verwierf nationale bekendheid als minister voor Coronozaken. In eigen land wordt hij geroemd om zijn doortastende kennis van de politiek en zijn felle tussenkomsten in het parlement. Als architect van de coronamaatregelen flankeerde hij Ardern bij de wekelijkse toespraken over de pandemie.

Maar of dat genoeg zal zijn om Labour aan een nieuwe termijn te helpen? Zonder Ardern verliest de partij ongetwijfeld aan ‘star power’. De afgelopen maanden leek Labour ook zijn momentum kwijt. De stijgende criminaliteitscijfers en strenge aanpak van de coronacrisis kwamen de regering op felle kritiek te staan en laat dat net twee domeinen zijn waarvoor Hipkins bevoegd was. De toekomstige premier heeft nog tot oktober dit jaar de tijd om zich te bewijzen als staatsman, want dan trekt Nieuw-Zeeland naar de stembus.

Lege tank

Het afscheid van Ardern kwam donderdag als een donderslag bij heldere hemel. ‘De tank is leeg’, zo motiveerde ze haar beslissing. De premier, die met haar warme en daadkrachtige aanpak ook internationaal een rolmodel werd, wil tijd vrijmaken voor haar gezin en eindelijk trouwen met haar partner, Clarke Gayford. Hun geplande huwelijk was door de uitbraak van de covid-19-pandemie in het water gevallen.

