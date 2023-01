Winterweer veroorzaakt lastige en gevaarlijke avondspits: Luikse politie vraagt om thuis te blijven

De altijd drukke vrijdagse avondspits wordt bemoeilijkt door moeilijke rijomstandigheden door het winterweer. Gladde wegen en ongevallen sturen het verkeer in de war. In Luik vraagt de politie om thuis te blijven.

Wie vrijdagavond de baan opging, kwam allicht in een file terecht. Op een bepaald moment stond er tot 280 kilometer file op de Vlaamse wegen. In Limburg, waar de sneeuw blijft liggen, was er stilstaand verkeer op de E314 en E313. Strooiwagens zijn uitgerukt om de gladheid te bestrijden, maar het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt aan chauffeurs om traag te rijden en afstand te bewaren tot andere voertuigen.

In de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant is er vooral een risico op watergladheid. Een reeks ongevallen, in het bijzonder een ongeval met een strooiwagen op de E313 richting Antwerpen, veroorzaakte heel wat ellende op de weg. Ook in Vlaams-Brabant is er intussen hevige sneeuwval, met kans op gladde wegen.

In Luik zijn de sneeuwbuien zo hevig dat de politie aan inwoners gevraagd heeft om hun voertuig niet te gebruiken en thuis te blijven. Vooral hellende wegen liggen er spekglad bij. Sommige wegen zijn niet meer berijdbaar, en bepaalde straten zullen ook afgesloten worden, aldus de politie. Er zijn ook moeilijkheden op de E40 tussen Luik en Brussel.

Ook het Waalse crisiscentrum en de wegpolitie hebben een oproep gedaan om niet de weg op te gaan. Wie dat toch moet doen, wordt gevraagd zijn snelheid aan te passen en voldoende afstand te bewaren. Ook sneeuwkettingen worden aangeraden.

Glad weekend

Het risico op gevaarlijke situaties op de weg blijft nog zeker tot zaterdagmiddag groot. De sneeuwbuien verplaatsen zich van Limburg naar Luik en in heel het land blijft code geel van kracht tot zaterdag 13 uur. Dat wil zeggen dat het vriest en dat weggebruikers rekeningen moten houden met gladde wegen en aanvriezende mist. Wie al in Wallonië is, kan zich zaterdagochtend wel aan een vers sneeuwtapijt verwachten.