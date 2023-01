Frankrijk herbewapent zich voor oorlog die komt

De komende jaren pompt de Franse president Emmanuel Macron 400 miljard euro in de Franse Defensie.

Terwijl de oorlog in Oekraïne binnenkort een jaar woedt, kondigde de Franse president Emmanuel Macron aan het defensiebudget van zijn land voor 2024-2030 op te trekken tot 400 miljard euro, een derde meer dan het vorige budget. ‘We moeten klaar zijn voor oorlogen die brutaler, talrijker en ambiguer worden’, zei de president. Het Oekraïense conflict dat Europa in zijn greep houdt, legde al een paar keer de Franse militaire zwaktes bloot.

‘Ongezien’

Na jaren van besparingen werd het Franse defensiebudget tijdens de vorige bestuursperiode ook al opgetrokken. Tussen 2019 en 2025 betrof het budget 295 miljard euro. Maar deze extra inspanning is volgens de president ongezien. ‘De inspanning staat in verhouding tot de gevaren. Dat wil zeggen dat ze aanzienlijk zijn’, zei de Franse president, die benadrukte dat ‘het leger de voorbije jaren werd hersteld en nu zal worden getransformeerd’. ‘We moeten niet hetzelfde doen met meer, we moeten het beter doen.’

De noodzaak om Frankrijk te herbewapenen is groot, zei Macron in een toespraak op de luchtmachtbasis van Mont-de-Marsan. ‘Er zijn veel bedreigingen. Die volgen elkaar niet op, maar worden gecombineerd’, aldus Macron. Hij had het ook over een nieuwe manier van oorlog voeren ‘die schommelt tussen technologische verfijning en brutaliteit, met name in Oekraïne, waar we scènes zien waarvan we dachten dat ze tot de tijd van Verdun of de Somme behoorden.’

De Franse president hamerde op soevereiniteit en wil ook de Franse kernmacht en de militaire inlichtingendienst verder uitbouwen. Hij kondigde aan dat het aantal reservisten, momenteel 40.000, zal verdubbelen. Ook cyber- en ruimtedefensie krijgen extra aandacht. In de Franse overzeese gebieden zal ook extra geïnvesteerd worden, met name in de Stille Oceaan, ‘de frontlinie van mogelijke toekomstige confrontaties’, waar de expansiedoelen van China tot bezorgdheid leiden.