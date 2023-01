Drugscommissaris krijgt vier politieke bazen

De federale regering heeft het licht op groen gezet voor een drugscommissaris. Die coördinator van het drugsbeleid wordt toegevoegd aan vier ministers.

De drugscommissaris wordt de spil in de strijd tegen illegale drugshandel. Een beetje zoals coronacommissaris Pedro Facon deed bij het coronabeleid zal hij de war on drugs in ons land coördineren op het vlak van preventie, handhaving, controle en repressie. Dat houdt in dat hij de samenwerking tussen politie, gerecht en douane moet versterken. Maar zijn taak bestaat er ook in om de samenwerking met private partners zoals de bedrijven in de havens en rederijen en de informatie-uitwisseling met internationale partners te verbeteren. Hij zal ook nauw samenwerken met de bestaande nationale drugscoördinator Charlotte Colman. Zij werd eerder al aangesteld om het beleid van Volksgezondheid inzake drugsgebruik vorm te geven.

De drugscommissaris zal toegevoegd worden aan de vier ministers die betrokken zijn bij het drugsbeleid: de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) - die het initiatief nam - minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). De zoektocht naar de commissaris kan nu starten. De keuze valt wellicht op een magistraat, maar zeker is dat nog niet.