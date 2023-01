Voormalig CD&V-minister Nathalie Muylle: ‘Ik ben de eeuwige tweede, dat klopt’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Scherpte (1)

In de Krant van West-Vlaanderen vecht voormalig CD&V-minister Nathalie Muylle zich weer op het voorplan. Na haar ministerschap bleef ze wat in de luwte, al is ze nog altijd ondervoorzitster van de partij. Maar nu klinkt ze combattief, onder meer over het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. ‘Het akkoord dat vandaag op tafel ligt, is onaanvaardbaar voor mijn partij.’ Daarmee wil ze nog niet gezegd hebben dat CD&V straks de regering blokkeert als N-VA het akkoord niet meer wil aanpassen. ‘Wat daarna gebeurt, zien we wel. Maar de tijd is voorbij dat wij voortdurend onze standpunten afzwakken. Dat mag duidelijk zijn. Dat is ook wat onze kiezers van ons verwachten: méér scherpte.’

Wel of niet

Net als Muylle maakt ook de Brusselse economieprofessor Géraldine Thiry haar rentree na een valse start. Géraldine wie? De Brusselse professor werd een jaar geleden door de federale regering al voorgedragen als nieuw lid van het directiecomité van de Nationale Bank. Maar de zogenaamde regentenraad van de Nationale Bank weigerde haar benoeming. Volgens De Tijd hadden de leden het gevoel dat ze moesten meespelen in een politiek spel, ten koste van de onafhankelijkheid van de bank. Thiry wordt immers voorgedragen door de groenen die als enige politieke familie geen vertegenwoordiger hebben in de Nationale Bank. De eindbeslissing ligt echter bij de regering en die overrulede nu de regentenraad, zo rapporteert De Tijd.

Scherpte (2)

Muylle pleit dan wel voor ‘meer scherpte’, maar over haar eigen toekomst is ze minder scherp. In West-Vlaanderen is ze al jaren de nummer twee op de kieslijst. Of ze nu eindelijk de federale lijsttrekker wordt, wil ze nog niet zeggen. ‘Nu gaat u te vlug, hoor’, klinkt het. ‘Onze voorzitter, Sammy Mahdi, is die oefening aan het maken, maar daar is nog geen beslissing over gevallen. Ik sta ter beschikking van de partij. Dus als die vraag komt, zal ik geen neen zeggen. Maar ik zal niet voor mijn beurt spreken. Maar dat ik de eeuwige tweede ben, dat klopt.’ (glimlacht)

Scherpte (3)

Opvallend: Muylle kreeg de opdracht van haar partijvoorzitter om de lokale afdelingen voor te bereiden op de verkiezingen. Ze steekt daarbij niet weg dat ook CD&V op de kar wil springen van datamining, het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens van kiezers. ‘Het nieuwe is dat we voortaan samenwerken met een bureau dat gespecialiseerd is in het verzamelen en analyseren daarvan. We zullen nauwkeuriger weten welke mensen in welke wijk wonen zodat we doelgericht campagne kunnen voeren. Dat gaat over leeftijd, opleiding, beroep, enzovoort.’ Een scherper beeld van de mogelijke kiezers dus. Dat kan CD&V misschien wel gebruiken.