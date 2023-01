Google-oprichters keren terug om ChatGPT-gevaar te bezweren

Bij Google is het alle hens aan dek nu hun jarenlange dominantie wordt bedreigd door OpenAI en zijn chatbot ChatGPT. Ook Sergei Brin en Larry Page zouden daarvoor zijn teruggeroepen.

Enkele dagen na de lancering had het systeem al een miljoen gebruikers. Intussen is ChatGPT het onderwerp van gesprek op de werkvloer, in de leraarskamer en, zo blijkt, ook in de kantoren van Google. Dat bedrijf ontketende in de late jaren 90 een revolutie met zijn zoektechnologie, die gebruikers toeliet om informatie van haast overal op het internet in seconden op te sporen.

Maar ChatGPT biedt een nieuwe en misschien even revolutionaire manier aan om informatie te vinden. Stel een vraag, en ChatGPT geeft geen verzameling van links maar wel een keurig uitgeschreven antwoord. Dat is iets wat Google de jongste jaren ook geleidelijk steeds meer doet, maar ChatGPT gaat er veel verder in. Zo laat ChatGPT toe om verder door te vragen om een antwoord te verfijnen.

En dus is het bij Google alle hens aan dek. Larry Page en Sergey Brin, de twee oprichters van Google en tevens de uitvinders van de zoektechnologie die aan de basis van het bedrijf ligt, zouden zijn teruggekeerd om aan deze nieuwe bedreiging het hoofd te bieden.

Zoekmachine vernieuwen

Page en Brin hebben zich de voorbije jaren geleidelijk teruggetrokken. De leiding van Google heeft Page al in 2015 doorgegeven aan Sundar Pichai. Page bleef nog wel tot 2019 ceo van de moederholding Alphabet, maar ook die post liet hij toen aan Pichai. Sindsdien zouden noch Page, noch Brin nog vaak gesignaleerd zijn in de kantoren van Google. Ze bleven wel belangrijke aandeelhouders.

Maar in december zouden Page en Brin, volgens The New York Times, verschillende vergaderingen hebben bijgewoond met directieleden van Google. Dat zou gebeurd zijn op vraag van Sundar Pichai, en de vergaderingen gingen over ChatGPT.

Google heeft zelf AI-technologie ontwikkeld die vergelijkbaar is met ChatGPT, Lamda genaamd, maar die is voorlopig niet toegankelijk voor het publiek. Onder meer omdat de technologie, hoe gebruiksvriendelijk ook, geregeld foute informatie geeft. Maar in de loop van dit jaar zou Google een vernieuwde versie van zijn zoekmachine willen lanceren die heel wat eigenschappen deelt met een chatbot als ChatGPT. Google zou in 2023 nog een hele reeks andere AI-producten naar de markt willen brengen.

Deze week maakte Alphabet ook een ontslagronde bekend: er verdwijnen 12.000 jobs of zo’n 6 procent van het personeel.