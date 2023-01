Champagne, duur diner en koekjes: voorzitster Europees Parlement laks met melden geschenken

Europees Parlementsvoorzitster Roberta Metsola genoot van een aantal hotelovernachtingen en cadeaus die ze nooit aangaf. Ze belooft beterschap.

Een overnachting in een kamer van 350 euro voor een nacht in Beaune, tussen de wijngaarden van Bourgogne. En een uitgebreid vijfgangendiner. Dat kreeg Europees Parlementsvoorzitster Roberta Metsola vorig jaar aangeboden door de ‘Confrérie de Chevaliers du Tastevin’, een genootschap dat de promotie van wijnen uit Bourgogne nastreeft. Metsola werd er gelauwerd als ‘dame’ van het genootschap.

Alleen: dat had Metsola moeten melden, met het oog op transparantie. Dat moet gebeuren voor het eind van de volgende maand. Maar dat deed ze niet. Ze wachtte ermee tot 11 januari, toen het onderzoek naar het corruptieschandaal Qatargate volop in de schijnwerpers stond. Naast het wijnfeest in Beaune maakte ze ook melding van hotelovernachtingen in Kopenhagen, Davos en Jeruzalem. Dat meldt Politico, dat over de zaak bericht.

Volgens een woordvoerder van het parlement doet Metsola hiermee al beter dan haar voorgangers, die helemaal geen melding maakten van dergelijke trips. Hij noemde het ‘een ongeziene daad om de transparantie te vergroten, en het goede voorbeeld te geven’.

Haar status als ‘dame’ van het wijngenootschap is overigens nog een trapje lager dan Frans president Emmanuel Macron en voormalig Duits Bondskanselier Angela Merkel. Zij werden in 2021 gehuldigd als ‘grand officers’.

Cadeautjes

Dat is niet alles wat Metsola bekendmaakte. Ze maakte ook melding van 142 cadeaus die ze als parlementsvoorzitster heeft ontvangen. Van champagne en koekjes tot kledingstukken en draadloze oortjes. Ook voor 125 van die cadeaus was Metsola te laat om een melding te doen.

Parlementsleden moeten ook voor het eind van volgende maand melding maken wanneer ze cadeaus ontvangen. Maar de persdienst van het parlement argumenteerde tegenover Politico dat de voorzitster wat meer flexibiliteit heeft. Het zou gangbaar zijn om alle cadeaus in een ruk aan te melden bij het einde van hun mandaat, luidt de redenering. Al kon hij niet zeggen waar dat geschreven stond – het zou gewoonweg ‘gangbaar’ zijn. Metsola is parlementsvoorzitster sinds januari vorig jaar.

De meldingen die de parlementsvoorzitster nu maakt, kaderen in het streven naar meer transparantie, zegt ze. Ze zou niet vinden dat ze regels heeft overtreden, stelde ze in een reactie aan Politico. ‘Maar als je wil weten of ik vanaf nu elke trip die ik maak zal melden eens veiligheidsmaatregelen het toelaten, dan ja.’

Qatargate

De reisjes en cadeaus voor Metsola komen op een vervelend moment, nu het Europees Parlement in de ban is van Qatargate. De fall-out daarvan wordt steeds groter, met vicevoorzitter Eva Kaili die in de cel blijft, Marc Tarabella die uit de PS wordt gezet, en Pier Panzeri die optreedt als spijtoptant. Metsola moest zelfs van haar thuis in Malta naar België terugkeren om aanwezig te zijn bij de huiszoeking van Kaili.