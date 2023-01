SBS Belgium, mediabedrijf achter de Play-zenders, wordt Play Media

SBS Belgium, het bedrijf achter de Vlaamse Play-zenders, verandert van naam en wordt Play Media. Dat heeft het dochterbedrijf van Telenet vrijdag bekendgemaakt.

SBS Belgium was aanvankelijk de Belgische tak van de Scandinavische groep Scandinavian Broadcasting Systems. In 1995 lanceerde die de zender VT4 in Vlaanderen, toen nog met een Britse uitzendlicentie.

Intussen is er van het oorspronkelijke SBS nog weinig over. Het bedrijf zit nu bij Telenet en de zenders werden omgedoopt tot Play4, Play5, Play6 en Play7. De commerciële activiteiten werden ondergebracht bij Ads&Data, een samenwerking met Mediahuis en Proximus Skynet.

‘Na 28 jaar moeten we vaststellen dat de vlag SBS Belgium vandaag de lading niet meer dekt: Scandinavisch zijn we nooit geweest en we doen zoveel meer dan broadcasten. Een systeem willen we al helemaal niet zijn’, luidt het.