Leandro Trossard heeft zijn toptransfer beet: Rode Duivel tekent voor Arsenal

Witte rook voor Leandro Trossard (28). De Rode Duivel verlaat Brighton, waar hij in ongenade was gevallen, voor Arsenal. De leider in de Premier League legt zo’n 24 miljoen euro op tafel en schotelt Trossard een contract tot 2027 voor.

Het kan verkeren, zei Bredero. Van de B-kern van het nummer zeven naar de fiere leider in de Premier League. Volgens de Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano werden pas woensdag de eerste contacten tussen Arsenal en Trossard gelegd. Donderdag al bereikte de Rode Duivel een akkoord over een contract met de leider in de Premier League, tot 2027 met nog een optie op een extra seizoen. Daarvoor legde Trossard aanbiedingen van twee andere clubs naast zich neer.

Arsenal betaalt uiteindelijk zo’n 24 miljoen euro om Trossard binnen te halen. Een bedrag dat, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan oplopen tot een dikke 30 miljoen euro. Daarmee zou hij de op vijf na duurste Belgische transfer binnen de Premier League worden, na Romelu Lukaku, Christian Benteke (elk twee keer) en Marouane Fellaini.

Intussen legde de Rode Duivel met succes zijn medische testen af, op tijd ook nog om zondag beschikbaar te zijn voor de clash met Manchester United.

Rondje moddergooien

Voor Trossard is zijn transfer naar Arsenal de ideale uitweg nadat hij op een ramkoers was geraakt met Brighton-trainer Roberto De Zerbi. Trossard kende een wervelend seizoensbegin, maar werd na het WK naast de ploeg gezet door de Italiaan, die vond dat zijn Belgische aanvaller sinds de wereldbeker ‘geen honderd procent was’. ‘Momenteel zie ik hem niet in topvorm voetballen’, aldus De Zerbi.

Josy Comhair, de Limburgse makelaar van Trossard, sloeg vervolgens terug richting de Italiaan. ‘Na het WK is er op training een woordenwisseling geweest met Leandro en nog een speler, om een onbenulligheid’, aldus Comhair. ‘Via de physical coach heeft Leandro moeten vernemen dat hij apart moest trainen. Afgelopen maandag heeft de trainer Leandro in groep met de grond gelijkgemaakt en aangegeven hem niet meer te willen zien. Een trainer die al vier weken niet rechtstreeks communiceert met zijn speler is werkelijk onbegrijpelijk.’ Een winters vertrek werd de enige mogelijke oplossing. Trossard en Roberto’s: echt klikken zal het nooit doen.

Bij Arsenal wordt Trossard na Albert Sambi Lokonga (23) de tweede Belg. Of hij daar straks wel op een basisplaats moet rekenen, valt nog af te wachten. Concurrenten Gabriel Martinelli en Bukayo Saka zijn dit seizoen immers in goeden doen. Arsenal strijdt wel nog op drie fronten mee – Premier League, FA Cup én Europa League –, kansen zullen er dus wellicht sowieso komen. En zo kan Trossard straks in één klap mogelijk drie prijzen in Engelse loondienst op zijn palmares bijschrijven.