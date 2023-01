Pro League-match van Eupen tegen Genk afgelast door hevige sneeuwval

Eupen-Genk, voorzien vanavond om 20.45 uur, is afgelast door de onbespeelbaarheid van het terrein. Eupen riep zijn fans nog op om sneeuw te komen ruimen, maar het mocht niet baten. Volgens de lokale weerberichten zal het in Eupen blijven sneeuwen tot ongeveer 21 uur.

Sinds vanmiddag is het onophoudelijk aan het sneeuwen in de Belgische Oostkantons en dat heeft onvoorziene gevolgen voor het voetbal. Het speelveld in het Kehrwegstadion was bedekt met een sneeuwtapijt van een dikke tien centimeter. Maar zelfs als de sneeuw nu geruimd zou worden, zou er vanavond alweer een nieuw pak liggen.

Bij de vrouwen is Standard - Club YLA afgelast. Eerder was Jong Genk tegen Jong Standard in Lommel al afgeschaft door de sneeuwval.