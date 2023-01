In Moskou is luchtafweergeschut gespot op de daken van gebouwen. Wat wil het Kremlin daarmee vertellen?

Op luttele kilometers van het Kremlin is luchtafweergeschut van het type Pantsir-S1 geplaatst op de daken van enkele gebouwen, waaronder het ministerie van Defensie. Dat blijkt uit foto’s die de ronde doen op sociale media. Het raketsysteem kan gevechtsvliegtuigen, drones en raketten uit de lucht halen. Elders werden ook al S-400 raketsystemen gezien in Moskou. Dat luchtverdedigingssysteem kan vliegtuigen onderscheppen.

De Russische staatsmedia hebben nog niet bericht over de verdedigingssystemen in het hart van de macht, waardoor er druk gespeculeerd wordt over de bedoelingen van het Kremlin. Vreest Poetin een Oekraïense aanval na mysterieuze explosies in de Krim en op militaire luchthavens vlak over de grens? Volgens officiële berichten test het Oekraïense leger drones die tot 1.000 kilometer afstand kunnen leggen. Daardoor zou Moskou in het vizier kunnen komen.

Onder militaire bloggers doet ook een andere theorie de ronde. Poetin zou zich niet willen indekken tegen Oekraïne, maar tegen opstandige krachten in eigen land. Volgens Trent Telenko speelt de luchtmacht een cruciale rol in het geval van een militaire coup. Ook militair analist Peter Caddick-Adams treedt die theorie bij.