FC Barcelona dwingt aankoopoptie af voor Carrasco

FC Barcelona heeft een preferentiële, maar niet-verplichte aankoopoptie afgedwongen bij Atlético Madrid voor Rode Duivel Yannick Carrasco,

De aankoopoptie maakt deel uit van de definitieve transfer van de Nederlander Memphis Depay van Barça naar Atlético, zo maakte de club vrijdag bekend.

Met de overgang van Depay richting de hoofdstad is een totaalbedrag van vier miljoen euro gemoeid. Memphis’ marktwaarde ligt met 20 miljoen euro veel hoger, maar zijn contract in Camp Nou zou eind dit seizoen aflopen. Onder coach Xavi kwam hij echter te weinig aan spelen toe. Atlético bood een uitweg en in het Metropolitanostadion kon hij een overeenkomst ondertekenen tot medio 2025. De 28-jarige spits wordt vrijdag (18u) reeds voorgesteld aan de fans.

Complexe Carrasco

Wat betreft Carrasco, zijn de zaken complexer. Van een mogelijke ruildeal tussen Memphis en Carrasco, die vertegenwoordigd wordt door de niet onbesproken supermakelaar Pini Zahavi, werd in Belgische media eerder deze week gewag gemaakt. Carrasco’s contract in de Spaanse hoofdstad loopt in juni volgend jaar af en gesprekken omtrent een verlengingen zouden vastzitten omdat de beloofde loonsverhoging uitbleef. Atlético wou Carrasco echter tijdens het lopende seizoen niet laten vertrekken, zo klonk het in de Spaanse pers. Geen ruildeal dus, maar wel een aankoopoptie. Die zou volgens het Spaanse persbureau EFE 20 miljoen euro bedragen. De 29-jarige Rode Duivel maakt zo nog steeds kans om de derde Belg ooit te worden in Nou Camp, na Fernand Goyvaerts en assistent-bondscoach Thomas Vermaelen.